सरप्रीत सिंह को न्यूजीलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप में उतारा, ऐसा करने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी
Sarpreet Singh FIFA World Cup 2026: न्यूजीलैंड ने सरप्रीत सिंह फीफा वर्ल्ड कप में ईरान मैच में उतारा। वह मिडफील्डर हैं। सरप्रीत ने ईरान के गोल पर तीन शॉट लगाए।
न्यूजीलैंड के मिडफील्डर सरप्रीत सिंह भारतीय मूल के पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के मैच में शुरुआती एकादश में जगह बनाई। सरप्रीत ईरान के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रहे मैच में न्यूजीलैंड की शुरुआती एकादश में शामिल थे। ऑकलैंड में पंजाबी माता-पिता के घर जन्मे 27 वर्षीय सरप्रीत ने इस मैच से विश्व कप में पदार्पण किया और अपने प्रदर्शन से प्रभावित भी किया। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच डैरेन बेज़ले ने उन्हें शुरुआती एकादश में शामिल किया और उन्होंने लगभग पूरा मैच खेला। उनकी जगह 90वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी ने ली थी।
ईरानी गोलकीपर को चकमा नहीं दे पाए सरप्रीत सिंह
दस नंबर की जर्सी पहने सरप्रीत ने ईरान के गोल पर तीन शॉट लगाए, लेकिन वह ईरान के गोलकीपर को चकमा नहीं दे पाए। न्यूजीलैंड का सामना ग्रुप जी के अपने दूसरे मैच में 21 जून को वैंकूवर में मिस्र से होगा। इससे दो दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले भारतीय मूल के एक अन्य खिलाड़ी निशान वेलुपिल्ले ने कनाडा के वैंकूवर में तुर्किए के खिलाफ अपनी टीम की 2-0 की जीत में विश्व कप में पदार्पण किया था। यह 25 वर्षीय विंगर शुरुआती एकादश में शामिल नहीं था और वह 60वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे।
सरप्रीत ने U20 में भी न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया
वेलुपिल्ले का जन्म मेलबर्न में एक एंग्लो-इंडियन मां और श्रीलंकाई तमिल मूल के एक मलेशियाई पिता के घर हुआ था। सरप्रीत ने 2017 और 2019 फीफा अंडर-20 विश्व कप में भी न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। वर्तमान विश्व कप से पहले इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी फ्रांस के विकास धोरासू थे। उन्होंने जर्मनी में खेले गए 2006 के विश्व कप में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में दो ग्रुप मैच खेले थे।
भारतीय मूल के दो और प्लेयर को मिल सकता है मौका
मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय मूल के दो अन्य खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सकता है। यह खिलाड़ी कांगो के सैमुअल मौतौसामी और कतर के तहसीन मोहम्मद जमशेद हैं। तहसीन को 13 जून को कतर की तरफ से स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ रहे मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। अब यह देखना बाकी है कि मौतौसामी को बुधवार को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल की टीम के खिलाफ कांगो की तरफ से खेलने का मौका मिलता है या नहीं।
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