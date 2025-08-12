नेशनल गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट गगनदीप डोपिंग की वजह से 3 साल के लिए बैन, मेडल भी छिनेगा

राष्ट्रीय खेलों में चक्का फेंक के स्वर्ण पदक विजेता गगनदीप सिंह सहित कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) द्वारा 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये सजा चार साल भी हो सकती थी।

नेशनल गेम्स में चक्का फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले गगनदीप सिंह समेत कई खिलाड़ियों को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इन खिलाड़यों ने डोपिंग का आरोप लगने के 20 दिनों के अंदर अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण उनकी सजा चार साल के बजाय तीन साल कर दी गई।

सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले गगनदीप सिंह ने 12 फरवरी को उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की चक्का फेंक में 55.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद वह डोपिंग जांच में पॉजिटिव पाए गए। उनके नमूने में 'टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट्स' की पुष्टि होने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इस 30 साल के खिलाड़ी की प्रतिबंध अवधि की शुरुआत 19 फरवरी 2025 से होगी।

खिलाड़ी के पहले अपराध के लिए अधिकतम प्रतिबंध की अवधि चार साल है, लेकिन नाडा नियमों के अनुच्छेद 10.8 (परिणाम प्रबंधन समझौता) के तहत अगर खिलाड़ी अपने अपराध को जल्दी स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा कम हो सकती है। गगनदीन से राष्ट्रीय खेलों का पदक वापस ले लिया जाएगा। संभावना है कि हरियाणा के खिलाड़ी निर्भय सिंह का रजत पदक अब स्वर्ण में बदल जाएगा।