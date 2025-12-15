Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsखेल न्यूज़फुटबॉलMillions spent for photographs What really trying to achieve Why is Abhinav Bindra unhappy with Lionel Messi India tour
तस्वीर के लिए लाखों रुपये, हासिल क्या करना चाह रहे...मेसी के भारत दौरे से क्यों दुखी हैं अभिनव बिंद्रा?

तस्वीर के लिए लाखों रुपये, हासिल क्या करना चाह रहे...मेसी के भारत दौरे से क्यों दुखी हैं अभिनव बिंद्रा?

संक्षेप:

अभिनव बिंद्रा ने सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा ने कहा कि हम आखिर हासिल क्या करना चाह रहे हैं?

Dec 15, 2025 03:39 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
share

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारत के पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत दौरे के घटनाक्रम की आलोचना करते हुए कहा कि इस महान खिलाड़ी के करीब आने या उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए जाने को लेकर वह काफी दुखी हैं। मेसी के तीन दिन के भारत दौरे पर काफी अराजकता देखी गई चूंकि राजनेताओं, फिल्मी हस्तियों , उद्योगपतियों और अधिकारियों में उनके साथ तस्वीर लेने को लेकर होड़ रही। कोलकाता में तो प्रशंसकों के सब्र का बांध टूट गया जो हजारों रुपये के टिकट खरीदने के बावजूद उनकी एक झलक भी नहीं पा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिंद्रा ने एक्स पर लिखा, ‘‘जैसे जैसे उनका हालिया भारत दौरा आगे बढ़ा, कुछ जगहों पर अफरा तफरी हुई और मुझे काफी असहज लगा। इसने मुझे गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया, इस बात की सच्ची चिंता में कि हम असल में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।’’ उन्होंने कहा ,‘‘एक पल के लिए उनके करीब जाने या तस्वीर खिंचवाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह ईमानदारी से कमाया गया लोगों का पैसा है और वे चाहे जैसे इसे खर्च करें। लेकिन मैं दुखी हूं और मुझे हैरानी हो रही है कि क्या यह संभव था कि इस ऊर्जा और निवेश का एक हिस्सा भी हमारे देश में खेलों की बुनियाद पर खर्च किया जा सकता था।’’

मेसी
read moreये भी पढ़ें:
'सचिन...सचिन' पर भारी पड़ा 'मेसी...मेसी', वानखेड़े में दिखा हैरतअंगेज नजारा

बिंद्रा ने हालांकि स्पष्ट किया कि अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान के लिए उनके मन में अपार सम्मान है जो इस समय दुनिया के सबसे चहेते खिलाड़ियों में से हैं। उन्होंने कहा, ‘‘लियोनेल मेसी उन खास खिलाड़ियों में से हैं जिनकी कहानी खेल से कहीं आगे है। शारीरिक मुश्किलों से लड़ने वाले एक बच्चे से लेकर एक महान फुटबॉलर तक के उनके सफर ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। मैं उनकी उस खूबी के लिए बहुत सम्मान और तारीफ करता हूं जो उनमें नजर आती है मसलन लगन, विनम्रता और महानता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं खेलों का अर्थशास्त्र समझता हूं। मैं व्यावसायिक सच्चाई, वैश्विक ब्रांडिंग और महान खिलाड़ी के आकर्षण को समझता हूं। मैं मेसी को किसी भी तरह से गलत नहीं मानता। उनकी महानता की तारीफ करना स्वाभाविक है।’’

read moreये भी पढ़ें:
मेसी के इंडिया टूर प्रमोटर को नहीं मिली राहत, 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
लियोनेल मेसी

मेसी के जीओएटी दौरे का फुटबॉल से कोई सरोकार नहीं है और उनका कार्यक्रम मुलाकातों तक सीमित है जिसमें प्रशंसकों से सीधे मुलाकात नहीं है। बिंद्रा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किए गए संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। उन्होंने कहा, ‘‘एक समाज के रूप में हम खेल संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं या दूर से व्यक्ति पूजा कर रहे हैं। खेलों में महान देश पलों के आधार पर नहीं, तंत्र के आधार पर बनते हैं। संयम के साथ। असाधारण सपने देखने वाले साधारण बच्चे में भरोसा करके।’’ बिंद्रा ने कहा, ‘‘मेसी जैसे आइकन हमें प्रेरित करते हैं और वह प्रेरणा काफी मायने रखती है। लेकिन प्रेरणा का उद्देश्य भी होना चाहिए। दीर्घकालिन प्रतिबद्धता। विकल्प ऐसे चुनने चाहिए जिनसे हम बस आज भर के लिए रोमांचित नहीं हों बल्कि कल को भी मजबूत करें।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।