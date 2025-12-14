Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsखेल न्यूज़फुटबॉलLionel Messi to meet PM Modi CJI And Army chief During Delhi Leg Of India Tour On Last Day
लियोनेल मेसी दिल्ली में पीएम मोदी ही नहीं, इन दो हस्तियों से भी मिलेंगे; एनसीपी सांसद के घर जाएंगे?

लियोनेल मेसी दिल्ली में पीएम मोदी ही नहीं, इन दो हस्तियों से भी मिलेंगे; एनसीपी सांसद के घर जाएंगे?

संक्षेप:

अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दो और हस्तियों से मिलेंगे। मेसी सोमवार सुबह 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे।

Dec 14, 2025 07:21 pm ISTBhasha
share

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी सोमवार को भारत दौरे के दिल्ली चरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आधिकारिक आवास पर जाने के बाद एक सांसद के आवास पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे। जीओएटी भारत दौरे के अंतिम दिन मेसी फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के दो सदस्यों से भी मिलेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समझा जा रहा है कि वह सांसद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता प्रफुल पटेल हैं जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष के रूप में तीन कार्यकाल तक सेवा दे चुके हैं। मेसी सुबह 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और शहर के एक होटल में 50 मिनट के ‘ मीट एंड ग्रीट (मुलाकात और अभिवादन)’ सत्र के बाद प्रधानमंत्री के आवास पर जाएंगे जहां वे मोदी के साथ 20 मिनट तक बातचीत करेंगे।

read moreये भी पढ़ें:
मेसी के इंडिया टूर प्रमोटर को नहीं मिली राहत, 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

उनका अगला पड़ाव एक सांसद का आवास होगा जहां वे भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कौसिनो , मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख राहुल नवीन के भी सांसद के आवास पर आयोजित होने वाली इस विशेष सभा में शामिल होने की संभावना है। इसमें कुछ शीर्ष सरकारी अधिकारी भी होंगे।

वीवीआईपी (विशिष्ट) लोगों से मुलाकात के बाद मेसी का काफिला फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के लिए रवाना होगा जहां कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। मेसी दोपहर 3:30 बजे स्टेडियम में पिच की ओर जाने वाले रास्ते से प्रवेश करेंगे , जहां उनकी कारें तैयार रहेंगी और जीओएटी कॉन्सर्ट समाप्त होते ही वे सीधे हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाएंगे।

read moreये भी पढ़ें:
मेसी ने खेला प्रदर्शनी मैच, फैंस हुए गदगद; दिग्गज फुटबॉलर से राहुल गांधी भी मिले

संगीत के साथ भव्य स्वागत के बाद मेसी छोटे फुटबॉल मैदान की ओर जाएंगे , जहां कुछ भारतीय हस्तियां मैच खेल रही होंगी। मेसी खिलाड़ियों का अभिवादन करेंगे और टीमों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे। दोपहर 3:55 से 4:15 बजे तक 22 बच्चों के लिए एक फुटबॉल कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके बाद मेसी मैदान के मध्य में जाएंगे , जहां दो भारतीय क्रिकेटर उन्हें उपहार देंगे और अर्जेंटीना के फुटबॉलर दोनों को अपनी हस्ताक्षरित जर्सी भेंट करेंगे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।