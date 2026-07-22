FIFA World Cup 2026 Final के बाद घर लौटे लियोनेल मेसी, एयरपोर्ट पर खड़े फैंस को मिली निराशा
अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप 2026 फाइनल में स्पेन से हार के बाद मंगलवार को कुछ दिनों के विश्राम के लिए स्वदेश लौट आए। अपने परिवार के साथ उन्होंने निजी विमान से यात्रा की।
अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप 2026 फाइनल के बाद स्वदेश लौट आए हैं। खिताबी मैच में अर्जेंटीना को स्पेन के हाथों 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था। मंगलवार को वह अर्जेंटीना के रोसारियों पहुंच गए, जहां कुछ दिनों के विश्राम के बाद वे फिर से अमेरिका लौटेंगे। अपने परिवार के साथ उन्होंने निजी विमान से यात्रा की। उनका निजी विमान अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरने के बाद सुबह 6:27 बजे उनके गृहनगर रोसारियो के निकट उतरा।
हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में प्रशंसक झंडे और स्वागत संदेशों के साथ मौजूद थे, लेकिन लियोनेल मेसी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। समर्थकों को केवल उस एसयूवी की एक झलक देखने को मिली, जो उन्हें और उनके परिवार को ब्यूनस आयर्स से लगभग 300 किलोमीटर दूर फ्यूनेस स्थित उनके निजी आवास तक लेकर गई। मेसी के साथ उनकी पत्नी एंटोनेला रोक्कुजो और तीनों बच्चे भी थे। ये सभी विश्व कप के दौरान उनके साथ थे।
मेसी का इंतजार उनके पिता भी कर रहे थे
रोसारियो में उनके 68 वर्षीय पिता जॉर्ज मेसी भी उनका इंतजार कर रहे थे। परिवार ने विश्व कप के दौरान बताया था कि वह एक अज्ञात बीमारी का इलाज करा रहे हैं। मेसी की एक झलक पाने के लिए कई प्रशंसक तड़के साढ़े तीन बजे से ही हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। अर्जेंटीना की जर्सी पहने दो बच्चियां स्वागत संदेश लिए खड़ी थीं। एक पोस्टर पर लिखा था, ''मेसी, आप एक 'लीजेंड' हैं। हमारे दिलों में खुशी भरने के लिए धन्यवाद। पूरा देश आपसे प्यार करता है।''
मेसी जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) के मौजूदा सत्र के लिए इंटर मियामी टीम से दोबारा जुड़ेंगे। इससे पहले मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी की अगुआई में अर्जेंटीना की 26 सदस्यीय विश्व कप टीम के 15 खिलाड़ी सोमवार को चार्टर्ड विमान से ब्यूनस आयर्स के एजेइज़ा हवाई अड्डे पहुंचे थे। अर्जेंटीना को रविवार को न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में खेले गए विश्व कप फाइनल में स्पेन के खिलाफ अतिरिक्त समय में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था। स्पेन के लिए फेरान टोरेस ने निर्णायक गोल किया।
मेसी का यह तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल था
यह मेसी के करियर का तीसरा विश्व कप फाइनल था। इससे पहले वह 2014 और 2022 के फाइनल में भी खेल चुके हैं। उन्होंने इस विश्व कप में आठ गोल किए और गोल्डन बूट की दौड़ में फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे (10 गोल) के बाद दूसरे स्थान पर रहे। विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक 22 गोल के साथ एम्बाप्पे शीर्ष पर हैं, जबकि मेसी 21 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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