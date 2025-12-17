Hindustan Hindi News
लियोनल मेसी ने की पूजा-अर्चना, शिवलिंग पर चढ़ाया दूध; वनतारा से सामने आया VIDEO

लियोनल मेसी ने की पूजा-अर्चना, शिवलिंग पर चढ़ाया दूध; वनतारा से सामने आया VIDEO

संक्षेप:

Lionel Messi Vantara Video: लियोनल मेसी ने वनतारा का दौरा किया। उन्होंने यहां पूजा-अर्चना की, जिसका वीडियो सामने आया है। वह लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ वनतारा गए।

Dec 17, 2025 11:35 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
Lionel Messi Vantara Video: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने मंगलवार (16 दिसंबर) को गुजरात में जामनगर स्थित वन्य जीव कल्याण, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया। मेसी इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ वनतारा गए थे। मेसी का बुधवार को वनतारा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह माथे पर तिलक लगाकर पूजा-अर्चना करते हुए नजर आए। उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। मेसी ने सोमवार को ‘जीओएटी इंडिया टूर’ का समापन किया। दिल्ली दौरे के साथ उनका तीन दिवसीय भारत दौरा पूरा हुआ। इसके बाद सुपरस्टार फुटबॉलर वनतारा पहुंचा, जिसकी स्थपाना रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने की।

मेसी का वनतारा में पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। उनपर फूलों की बारिश भी हुई। मेसी ने वनतारा संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन किया, जहां बचाए गए बड़े वन्य जीवों जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, शाकाहारी पशु, सरीसृप और संरक्षण में रखे गए अन्य जानवरों की देखभाल की जाती है। उन्होंने देखभाल करने वालों और पशु चिकित्सा कर्मचारियों के साथ बातचीत की और विशेष चिकित्सा देखभाल, पोषण और पुनर्वास प्रोटोकॉल सहित पशु कल्याण प्रथाओं के बारे में जानकारी ली।

मेसी के हवाले से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ''वनतारा जो काम करता है वह वास्तव में शानदार है। जानवरों के लिए किया गया काम, उन्हें मिलने वाली देखभाल, जिस तरह से उन्हें बचाया और पाला जाता है वह वास्तव में प्रभावशाली है।'' उन्होंने कहा, ''हमने यहां बहुत अच्छा समय बिताया, पूरे समय खुद को सहज महसूस किया और यह एक ऐसा अनुभव है जो यादों में बस जाता है। हम निश्चित रूप से दोबारा आएंगे ताकि इस सार्थक कार्य को प्रेरित और समर्थन देना जारी रख सकें।'' मेसी के भारत दौरे की शुरुआत शनिवार को कोलकाता में अव्यवस्थित रही थी लेकिन उसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का उनका कार्यक्रम बेहद सफल रहा।

