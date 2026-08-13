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पिता के निधन से टूट गए हैं लियोनेल मेसी, रिटायरमेंट के दिए संकेत; बोले- पैरों में ताकत ही नहीं बची

By Vikash Gaur
Bhasha, मियामी
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लियोनेल मेस्सी ने  अपने दिवंगत पिता जॉर्ज को श्रद्धांजलि देते हुए खुलासा किया कि अर्जेंटीना को विश्व कप फाइनल तक पहुंचाने का सफर उनके लिए कितना मुश्किल था। उन्होंने फुटबॉल खेलना जारी रखने को लेकर भी अनिश्चितता जताई।

Lionel Messi
लियोनेल मेसी

दुनिया के दिग्गज स्टार फुटबॉलरों में से एक लियोनेल मेसी ने संन्यास के संकेत दिए हैं। उन्होंने पिता जॉर्ज को भावुक श्रद्धांजलि देते हुए बुधवार को कहा, मुझे नहीं पता मैं और कितने समय तक फुटबॉल खेलना जारी रखूंगा। अर्जेंटीना के 39 वर्षीय मेसी के पिता जॉर्ज का पिछले सप्ताह लंबी बीमारी के बाद 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था।

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के बाद प्रोफेशनल फुटबॉल में वापसी कर चुके मेसी ने इंस्टाग्राम पर स्पेनिश भाषा में लिखे पोस्ट में कहा, ''मुझे नहीं पता कि आपके बिना मैं क्या करूंगा। मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है। मैंने हमेशा सिर्फ फुटबॉल खेला है और अब मुझे गंभीर संदेह है कि मैं इसे अधिक लंबे समय तक जारी रख पाऊंगा या नहीं।'' इस फुटबॉल स्टार के करियर में अहम भूमिका निभाने वाले जॉर्ज मेसी का शनिवार को 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह मेसी के एजेंट थे और उनके कारोबारी मामलों का प्रबंधन भी करते थे।

विश्व कप फाइनल में पहुंची थी अर्जेंटीना की टीम

मेसी की अगुआई में अर्जेन्टीना ने इस साल विश्व कप फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन उप विजेता बनकर संतोष करना पड़ा। टीम के पहले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ अपना पहला गोल करने के बाद वह भावुक नजर आए थे। बाद में उन्होंने कहा था कि उनके आंसू 'खेल से इतर किसी कारण' से थे।

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लियोनेल मेसी ने अपने पोस्ट में लिखा, ''आपने मेरे से इस आखिरी विश्व कप में खेलने के लिए कई बार कहा था और टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। यह पहली बार था जब आप टूर्नामेंट में नहीं होने वाले थे, लेकिन मां लगातार कहती रहीं कि आप ठीक हो जाओगे और यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हो जाओगे। मैं आपसे कहता रहा कि हम फाइनल तक पहुंचेंगे, ताकि आप वहां आ सको।''

पैरों में ताकत नहीं बची थी

उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के लिए विश्व कप जीतना चाहते थे। मेसी ने इसी पोस्ट में आगे लिखा, ''मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं बची थी। इस बार मैंने अपने शरीर की क्षमता से भी आगे जाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं कभी भी पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर पाया।'' पिछले कुछ दिनों में मेसी परिवार के प्रति समर्थन के कई संदेश आए हैं। मेसी अर्जेंटीना लौट गए थे और अपनी एमएलएस टीम इंटर मियामी के मॉन्टेरे के खिलाफ हालिया लीग्स कप मुकाबले में नहीं खेल पाए थे।

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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