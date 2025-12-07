Hindustan Hindi News
थॉमस मुलर पर भारी पड़े लियोनेल मेसी, इंटर मियामी को पहला MLS कप खिताब दिलाया

थॉमस मुलर पर भारी पड़े लियोनेल मेसी, इंटर मियामी को पहला MLS कप खिताब दिलाया

संक्षेप:

थॉमस मुलर ने लियोनेल मेसी के साथ लंबे समय से चली आ रही अपनी प्रतिद्वंद्विता में अक्सर बाजी मारी है लेकिन मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) कप फुटबॉल प्रतियोगिता के शनिवार को खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना की स्टार की तूती बोली।

Dec 07, 2025 10:45 am ISTBhasha फोर्ट लॉडरडेल
जर्मनी के फुटबॉलर थॉमस मुलर और अर्जेंटीना के दिग्गज स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के बीच अक्सर हमें एक दमदार प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। लियोनेल मेसी साथ मुलर की लंबे समय से चली आ रही अपनी प्रतिद्वंद्विता में अक्सर बाजी मुलर ने मारी है, लेकिन मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) कप फुटबॉल प्रतियोगिता के शनिवार को खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना की स्टार की तूती बोली और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया।

मुलर और मेसी के बीच हुए 10 मुकाबलों में से जर्मनी के स्टार ने सात में जीत हासिल की है। मुलर की मौजूदगी में जर्मन टीम ने विश्व कप में दो बार मेसी और अर्जेंटीना को बाहर किया है, लेकिन शनिवार 6 दिसंबर को ऐसा नहीं था, क्योंकि अर्जेंटीना के सुपर स्टार ने इंटर मियामी को एमएलएस कप फाइनल में मुलर की वैंकूवर व्हाइटकैप्स के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई। इस तरह से मेसीने अपने करियर की 47वीं ट्रॉफी के साथ अपने तीसरे मेजर लीग सॉकर सत्र का समापन किया।

महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने खिताबी जीत के बाद कहा, ‘‘तीन साल पहले मैंने एमएलएस में आने का फैसला किया और आज हम एमएलएस चैंपियन हैं। पिछले साल हम लीग में जल्दी बाहर हो गए थे, लेकिन इस साल एमएलएस जीतना हमारा मुख्य लक्ष्य था।’’ मेस्सी ने 72वें मिनट में रोड्रिगो डी पॉल को गेंद देकर गोल करने में मदद की। इसके बाद उन्होंने स्टॉपेज टाइम में एक और गोल करने में योगदान देकर इंटर मियामी को फ्रैंचाइजी इतिहास में पहली बार चैंपियनशिप दिलाई। मेसी और मुलर दोनों ही विश्व कप और चैंपियंस लीग विजेता हैं। दोनों क्लब विश्व कप विजेता भी हैं।

Lionel Messi

