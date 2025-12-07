थॉमस मुलर पर भारी पड़े लियोनेल मेसी, इंटर मियामी को पहला MLS कप खिताब दिलाया
थॉमस मुलर ने लियोनेल मेसी के साथ लंबे समय से चली आ रही अपनी प्रतिद्वंद्विता में अक्सर बाजी मारी है लेकिन मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) कप फुटबॉल प्रतियोगिता के शनिवार को खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना की स्टार की तूती बोली।
जर्मनी के फुटबॉलर थॉमस मुलर और अर्जेंटीना के दिग्गज स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के बीच अक्सर हमें एक दमदार प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। लियोनेल मेसी साथ मुलर की लंबे समय से चली आ रही अपनी प्रतिद्वंद्विता में अक्सर बाजी मुलर ने मारी है, लेकिन मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) कप फुटबॉल प्रतियोगिता के शनिवार को खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना की स्टार की तूती बोली और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया।
मुलर और मेसी के बीच हुए 10 मुकाबलों में से जर्मनी के स्टार ने सात में जीत हासिल की है। मुलर की मौजूदगी में जर्मन टीम ने विश्व कप में दो बार मेसी और अर्जेंटीना को बाहर किया है, लेकिन शनिवार 6 दिसंबर को ऐसा नहीं था, क्योंकि अर्जेंटीना के सुपर स्टार ने इंटर मियामी को एमएलएस कप फाइनल में मुलर की वैंकूवर व्हाइटकैप्स के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई। इस तरह से मेसीने अपने करियर की 47वीं ट्रॉफी के साथ अपने तीसरे मेजर लीग सॉकर सत्र का समापन किया।
महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने खिताबी जीत के बाद कहा, ‘‘तीन साल पहले मैंने एमएलएस में आने का फैसला किया और आज हम एमएलएस चैंपियन हैं। पिछले साल हम लीग में जल्दी बाहर हो गए थे, लेकिन इस साल एमएलएस जीतना हमारा मुख्य लक्ष्य था।’’ मेस्सी ने 72वें मिनट में रोड्रिगो डी पॉल को गेंद देकर गोल करने में मदद की। इसके बाद उन्होंने स्टॉपेज टाइम में एक और गोल करने में योगदान देकर इंटर मियामी को फ्रैंचाइजी इतिहास में पहली बार चैंपियनशिप दिलाई। मेसी और मुलर दोनों ही विश्व कप और चैंपियंस लीग विजेता हैं। दोनों क्लब विश्व कप विजेता भी हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
