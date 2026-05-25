सुपरस्टार लियोनेल मेसी MLS में हुए चोटिल, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें

सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैंस की धड़कनें बढ़ गई हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले मेसी के पैर में लगी चोट लग गई। अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 16 जून को करनी है।

स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना के शुरुआती मैच से तीन सप्ताह पहले मेजर लीग सॉकर (MLS) में फिलाडेल्फिया यूनियन के खिलाफ इंटर मियामी के मैच में पैर में चोट लग गई। रविवार को खेले गए मुकाबले के 73वें मिनट में मेसी अपने बाएं पैर के पिछले हिस्से को पकड़ते हुए मैदान से चले गए। उतारने की रिक्वेस्ट करने के बाद 38 साल के मेसी को सामान्य तरीके से चलते हुए देखा गया जब वह टनल से होते हुए लॉकर रूम में गए।

यह मेसी का इंटर मियामी के लिए आखिरी एमएलएस गेम था। वह अब अर्जेंटीना टीम में शामिल होंगे। अर्जेंटीना अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ करेगा, जिसके बाद ग्रुप जे में उसका मुकाबला ऑस्ट्रिया और जॉर्डन से भी होगा। इंटर मियामी के कोच गुइलेर्मो होयोस ने 6-4 से मैच जीतने के बाद कहा कि रिकॉर्ड आठ बार के बैलन डी'ओर विजेता को एहतियात के तौर पर फ्लोरिडा के मियामी में बारिश वाली रात में गीली पिच से हटा दिया गया था। होयोस ने कहा, ''जहां तक मुझे पता है, हमारे पास अभी तक इस पर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वह सच में थके हुए थे। वह थके हुए थे। पिच भारी थी और जब शक हो, तो हमेशा यही तरीका होता है कि आप कोई रिस्क न लें।''

योनेल मेसी के दो गोल की मदद से इंटर मियामी ने हाल ही में दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए एमएलएस मैच में सिनसिनाटी को 5-3 से हराया था। मेसी ने 24वें मिनट में गोल करके मेहमान टीम को बढ़त दिलाई लेकिन हाफटाइम के बाद केविन डेन्की और पावेल बुचा के गोल ने सिनसिनाटी को बढ़त दिला दी। मेजबान टीम ने मिडफील्डर इवांडर के जरिए बढ़त हासिल की, जिन्होंने एरिया के बाहर जगह बनाकर टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में एक लंबी दूरी का शॉट मारा। लेकिन मियामी 79वें मिनट में फिर से बराबरी पर आ गई जब सब्स्टीट्यूट माटेओ सिल्वेटी बॉक्स में आए और दूर कोने में एक शॉट मारा, जिससे मेसी के साथ शुरू हुआ मूव खत्म हो गया। फ्लोरिडा की टीम ने तब बढ़त बना ली जब गोलकीपर रोमन सेलेन्टानो ने मेसी की फ्री-किक को रोक दिया, जिससे जर्मन बर्टेराम को रिबाउंड पर गोल करने का मौका मिला।