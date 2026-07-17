अर्जेंटीना के आलोचकों के लिए लियोनेल मेसी का संदेश, बोले- हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं मिला
लियोनेल मेसी ने फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना की आलोचना करने वालों को संदेश देते हुए कहा कि हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं दिया गया। अर्जेंटीना को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें कमजोर टीमों से भिड़ाया गया।
FIFA World Cup 2026 में अर्जेंटीना की टीम फाइनल में पहुंच गई है। अर्जेंटीना की आलोचना भी हुई है कि उन्हें लीग फेज और शुरुआत के नॉकआउट के मैचों में अर्जेंटीना को कमजोर टीमों से भिड़ाया गया। हालांकि, असल में ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई फैसले कई मैचों में अर्जेंटीना के पक्ष में रहे। ऐसे में अर्जेंटीना की टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ने भी उनकी टीम की आलोचना करने वालों को संदेश देते हुए कहा कि हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं दिया गया।
अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने उन आलोचकों को जवाब दिया है जो पक्षपातपूर्ण फैसलों को लेकर मौजूदा विश्व कप चैंपियन टीम की आलोचना कर रहे हैं। मेसी ने कहा कि मैच के अंतिम क्षणों में पिछड़ने के बाद वापसी करने की क्षमता से ही उनकी टीम ने लगातार जीत हासिल की तथा इसमें किसी और चीज का हाथ नहीं है।
सेमीफाइनल में मिली थी रोमांचक जीत
अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 85वें मिनट तक 0-1 से पिछड़ने के बाद 2-1 से जीत हासिल करके लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना रविवार को स्पेन से होगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने केप वर्दे, स्विट्जरलैंड और मिस्र के खिलाफ अंतिम क्षणों में गोल करके जीत हासिल की थी। स्विट्जरलैंड और मिस्र दोनों के कोच ने रेफरी के फैसलों की आलोचना की। मिस्र के होसाम हसन ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी टीम उस फुटबॉल व्यवस्था का शिकार हुई है जो मेस्सी और अर्जेंटीना का पक्ष लेती है।
इसके बाद सोशल मीडिया पर भी अर्जेंटीना की आलोचना हुई और आरोप लगाए गए कि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा चाहता है कि अर्जेंटीना एक बार फिर विश्व चैंपियन बने। मेसी ने इंग्लैंड पर जीत के बाद कहा, ''पिछले चार साल में हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है फिर चाहे आपको यह पसंद हो या न हो और फिर चाहे आप कुछ भी कहें।''
ऐसे ही हम शीर्ष टीमों में शामिल नहीं हैं- मेसी
उन्होंने कहा, ''हमने फिर से खुद को दुनिया की शीर्ष दो टीमों में स्थापित कर लिया है। यह साबित करता है कि हमने जो कुछ भी किया है वह कोई संयोग नहीं है। हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं दिया गया। लगातार दो विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की उपलब्धि बहुत कम टीम ने हासिल की हैं और इस टीम ने यह कर दिखाया। अगर हम इंग्लैंड से हार जाते तो लोग तरह-तरह की बातें करने लगते, लेकिन हमने उन्हें मौका ही नहीं दिया।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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