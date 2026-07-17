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अर्जेंटीना के आलोचकों के लिए लियोनेल मेसी का संदेश, बोले- हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं मिला

By Vikash Gaur
Bhasha, अटलांटा
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लियोनेल मेसी ने फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना की आलोचना करने वालों को संदेश देते हुए कहा कि हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं दिया गया। अर्जेंटीना को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें कमजोर टीमों से भिड़ाया गया। 

अर्जेंटीना के आलोचकों के लिए लियोनेल मेसी का संदेश, बोले- हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं मिला

FIFA World Cup 2026 में अर्जेंटीना की टीम फाइनल में पहुंच गई है। अर्जेंटीना की आलोचना भी हुई है कि उन्हें लीग फेज और शुरुआत के नॉकआउट के मैचों में अर्जेंटीना को कमजोर टीमों से भिड़ाया गया। हालांकि, असल में ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई फैसले कई मैचों में अर्जेंटीना के पक्ष में रहे। ऐसे में अर्जेंटीना की टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ने भी उनकी टीम की आलोचना करने वालों को संदेश देते हुए कहा कि हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं दिया गया।

अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने उन आलोचकों को जवाब दिया है जो पक्षपातपूर्ण फैसलों को लेकर मौजूदा विश्व कप चैंपियन टीम की आलोचना कर रहे हैं। मेसी ने कहा कि मैच के अंतिम क्षणों में पिछड़ने के बाद वापसी करने की क्षमता से ही उनकी टीम ने लगातार जीत हासिल की तथा इसमें किसी और चीज का हाथ नहीं है।

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सेमीफाइनल में मिली थी रोमांचक जीत

अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 85वें मिनट तक 0-1 से पिछड़ने के बाद 2-1 से जीत हासिल करके लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना रविवार को स्पेन से होगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने केप वर्दे, स्विट्जरलैंड और मिस्र के खिलाफ अंतिम क्षणों में गोल करके जीत हासिल की थी। स्विट्जरलैंड और मिस्र दोनों के कोच ने रेफरी के फैसलों की आलोचना की। मिस्र के होसाम हसन ने तो यहां तक ​​कह दिया कि उनकी टीम उस फुटबॉल व्यवस्था का शिकार हुई है जो मेस्सी और अर्जेंटीना का पक्ष लेती है।

इसके बाद सोशल मीडिया पर भी अर्जेंटीना की आलोचना हुई और आरोप लगाए गए कि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा चाहता है कि अर्जेंटीना एक बार फिर विश्व चैंपियन बने। मेसी ने इंग्लैंड पर जीत के बाद कहा, ''पिछले चार साल में हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है फिर चाहे आपको यह पसंद हो या न हो और फिर चाहे आप कुछ भी कहें।''

ऐसे ही हम शीर्ष टीमों में शामिल नहीं हैं- मेसी

उन्होंने कहा, ''हमने फिर से खुद को दुनिया की शीर्ष दो टीमों में स्थापित कर लिया है। यह साबित करता है कि हमने जो कुछ भी किया है वह कोई संयोग नहीं है। हमें कुछ भी थाली में सजाकर नहीं दिया गया। लगातार दो विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की उपलब्धि बहुत कम टीम ने हासिल की हैं और इस टीम ने यह कर दिखाया। अगर हम इंग्लैंड से हार जाते तो लोग तरह-तरह की बातें करने लगते, लेकिन हमने उन्हें मौका ही नहीं दिया।''

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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