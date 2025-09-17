लियोनेल मेसी ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर दिया स्पेशल गिफ्ट, साल 2022 से है उसका कनेक्शन

लियोनेल मेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल गिफ्ट जन्मदिन पर दिया है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर ने जो गिफ्ट दिया है, उसका साल 2022 से कनेक्शन है। पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं।

भारत दौरे की तैयारी में जुटे अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर 2022 विश्व कप विजेता टीम की हस्ताक्षर की हुई जर्सी भेजी है। मेसी को भारत दौरे पर ला रहे प्रमोटर सतद्रु दत्ता ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि इस स्टार फुटबॉल आइकन की विश्व कप जर्सी दो-तीन दिन में प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएगी।

दत्ता ने कहा, ‘‘जब मैं फरवरी में उनसे इस दौरे पर चर्चा करने के लिए मिला था तो मैंने उन्हें बताया था कि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन भी आ रहा है और उन्होंने कहा था कि वह प्रधानमंत्री के लिए एक हस्ताक्षर वाली जर्सी भेजेंगे। ’’ दत्ता ने कहा कि वह मेसी के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक की व्यवस्था कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेसी 13 दिसंबर से दौरे पर कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में जाएंगे।

मेसी की ‘गोट टूर ऑफ इंडिया 2025’ नाम की इस यात्रा का पहला पड़ाव कोलकाता होगा, जिसके बाद मुंबई और नई दिल्ली का दौरा होगा। यह दौरा 15 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद समाप्त होगा। अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी का 2011 के बाद भारत का यह पहला दौरा होगा। वह 2011 में राष्ट्रीय टीम के साथ कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ फीफा मैत्री मैच खेलने के लिए आए थे।