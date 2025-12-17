वनतारा पहुंचे लियोनेल मेसी, वन्य जीवों के लिए सुविधाएं देख बोले- यह वाकई में शानदार है
वैश्विक फुटबॉल के सबसे बड़े दिग्गज लियोनेल मेसी ने मंगलवार को जामनगर स्थित वन्य जीव कल्याण, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया।अनंत अंबानी द्वारा स्थापित इस केंद्र में संरक्षण टीमों के साथ बातचीत की।
वैश्विक फुटबॉल के सबसे बड़े दिग्गज लियोनेल मेसी भारत दौरे पर हैं। लियोनेल मेसी ने मंगलवार 16 दिसंबर को जामनगर स्थित वन्य जीव कल्याण, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया। मेसी ने यहां पहले तो पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया और फिर अनंत अंबानी द्वारा स्थापित इस केंद्र में संरक्षण टीमों के साथ लंबी बातचीत की। मेसी ने वनतारा संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन किया, जहां बचाए गए बड़े वन्य जीवों जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, शाकाहारी पशु, सरीसृप और संरक्षण में रखे गए अन्य जानवरों की देखभाल की जाती है।
उन्होंने देखभाल करने वालों और पशु चिकित्सा कर्मचारियों के साथ बातचीत की और विशेष चिकित्सा देखभाल, पोषण और पुनर्वास प्रोटोकॉल सहित पशु कल्याण प्रथाओं के बारे में जानकारी ली। यहां जारी विज्ञप्ति में मेसी के हवाले कहा गया, ‘‘वनतारा जो काम करता है वह वास्तव में शानदार है। जानवरों के लिए किया गया काम, उन्हें मिलने वाली देखभाल, जिस तरह से उन्हें बचाया और पाला जाता है वह वास्तव में प्रभावशाली है।’’
उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमने यहां बहुत अच्छा समय बिताया, पूरे समय खुद को सहज महसूस किया और यह एक ऐसा अनुभव है जो यादों में बस जाता है। हम निश्चित रूप से दोबारा आएंगे ताकि इस सार्थक कार्य को प्रेरित और समर्थन देना जारी रख सकें।" मेसी ने सोमवार को अपनी बहुप्रतीक्षित ‘जीओएटी इंडिया टूर’ का समापन किया। दिल्ली दौरे के साथ उनका तीन दिवसीय भारत दौरा पूरा हुआ, जिसने प्रशंसकों को जीवन भर की यादें दे दीं। उन्होंने भी फिर से भारत लौटने का वादा किया है।
उनके दौरे की शुरुआत शनिवार को कोलकाता में अव्यवस्थित रही थीं, लेकिन इसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का उनका दौरा बेहद सफल रहा। हालांकि, दिल्ली वे फ्लाइट्स की देरी की वजह से देर से पहुंचे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन करीब आधे-पौने घंटे की देरी के बाद फैंस को अपने चहेते स्टार के दीदार हुए। वनतारा की बात करें तो वहां लियोनेल मेसी ने मंदिर में आरती की और वे शेर के साथ उन्होंने अपनी तस्वीरें क्लिक कराईं। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं।
