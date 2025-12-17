Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़फुटबॉलLionel Messi arrived at Vantara and after seeing the facilities for wild lifes said This is truly amazing
वनतारा पहुंचे लियोनेल मेसी, वन्य जीवों के लिए सुविधाएं देख बोले- यह वाकई में शानदार है

वनतारा पहुंचे लियोनेल मेसी, वन्य जीवों के लिए सुविधाएं देख बोले- यह वाकई में शानदार है

संक्षेप:

वैश्विक फुटबॉल के सबसे बड़े दिग्गज लियोनेल मेसी ने मंगलवार को जामनगर स्थित वन्य जीव कल्याण, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया।अनंत अंबानी द्वारा स्थापित इस केंद्र में संरक्षण टीमों के साथ बातचीत की।

Dec 17, 2025 08:43 am ISTVikash Gaur Bhasha, जामनगर
share Share
Follow Us on

वैश्विक फुटबॉल के सबसे बड़े दिग्गज लियोनेल मेसी भारत दौरे पर हैं। लियोनेल मेसी ने मंगलवार 16 दिसंबर को जामनगर स्थित वन्य जीव कल्याण, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया। मेसी ने यहां पहले तो पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया और फिर अनंत अंबानी द्वारा स्थापित इस केंद्र में संरक्षण टीमों के साथ लंबी बातचीत की। मेसी ने वनतारा संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन किया, जहां बचाए गए बड़े वन्य जीवों जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, शाकाहारी पशु, सरीसृप और संरक्षण में रखे गए अन्य जानवरों की देखभाल की जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने देखभाल करने वालों और पशु चिकित्सा कर्मचारियों के साथ बातचीत की और विशेष चिकित्सा देखभाल, पोषण और पुनर्वास प्रोटोकॉल सहित पशु कल्याण प्रथाओं के बारे में जानकारी ली। यहां जारी विज्ञप्ति में मेसी के हवाले कहा गया, ‘‘वनतारा जो काम करता है वह वास्तव में शानदार है। जानवरों के लिए किया गया काम, उन्हें मिलने वाली देखभाल, जिस तरह से उन्हें बचाया और पाला जाता है वह वास्तव में प्रभावशाली है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमने यहां बहुत अच्छा समय बिताया, पूरे समय खुद को सहज महसूस किया और यह एक ऐसा अनुभव है जो यादों में बस जाता है। हम निश्चित रूप से दोबारा आएंगे ताकि इस सार्थक कार्य को प्रेरित और समर्थन देना जारी रख सकें।" मेसी ने सोमवार को अपनी बहुप्रतीक्षित ‘जीओएटी इंडिया टूर’ का समापन किया। दिल्ली दौरे के साथ उनका तीन दिवसीय भारत दौरा पूरा हुआ, जिसने प्रशंसकों को जीवन भर की यादें दे दीं। उन्होंने भी फिर से भारत लौटने का वादा किया है।

उनके दौरे की शुरुआत शनिवार को कोलकाता में अव्यवस्थित रही थीं, लेकिन इसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का उनका दौरा बेहद सफल रहा। हालांकि, दिल्ली वे फ्लाइट्स की देरी की वजह से देर से पहुंचे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन करीब आधे-पौने घंटे की देरी के बाद फैंस को अपने चहेते स्टार के दीदार हुए। वनतारा की बात करें तो वहां लियोनेल मेसी ने मंदिर में आरती की और वे शेर के साथ उन्होंने अपनी तस्वीरें क्लिक कराईं। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Lionel Messi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।