एशियाई कप क्वालीफायर में अब बांग्लादेश से भी हार गई भारतीय फुटबॉल टीम, टूटा फैंस का दिल

एशियाई कप क्वालीफायर में अब बांग्लादेश से भी हार गई भारतीय फुटबॉल टीम, टूटा फैंस का दिल

संक्षेप: एशियाई कप 2027 में जगह बनाने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके भारत को मंगलवार को क्वालीफाइंग दौर के मैच में बांग्लादेश से 0-1 से हार कर शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। शेख मुरसलीन ने एकमात्र गोल किया।

Wed, 19 Nov 2025 05:56 AMBhasha ढाका
भारतीय फुटबॉल टीम की हालत इस समय कैसी है, इसका अंदाजा आपको लगाना है तो आप ये देख लीजिए कि भारतीय टीम फुटबॉल विश्व कप तो छोड़िए एशियाई कप के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, भारतीय टीम को बांग्लादेश जैसी टीम ने धूल चटा दी। एशियाई कप 2027 में जगह बनाने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी भारतीय टीम को मंगलवार को क्वालीफाइंग दौर के मैच में बांग्लादेश से 0-1 से हार कर शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा।

शेख मुरसलीन ने ग्रुप सी के इस मैच के 11वें मिनट में बांग्लादेश के लिए मुकाबले का इकलौता गोल दागा, जिसने नेशनल स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हालांकि, यह मैच टीम के टूर्नामेंट में आगे बढ़ते के हिसाब से महत्वहीन था, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश की टीम भी 2027 के महाद्वीपीय टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो गईं।

भारत को 31वें मिनट में गोल करने का सुनहरा मौका मिला जब बांग्लादेश के गोलकीपर मितुल मार्मा के गोल पोस्ट से दूर रहने के बावजूद लालियानजुआला चांगटेगोल करने से चूक गये।बॉक्स पास से दाएं पैर से लगाए गए उनके किक को हमजा चौधरी ने हेडर से रोक दिया। पहले हाफ में टच लाइन के पास दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ियों के बीच धक्का-मुक्की हुई, लेकिन रेफरी ने स्थिति को काबू में कर लिया।

सिंगापुर ने खत्म कर दिया था सफर

भारत का अभियान 14 अक्टूबर को ही गोवा के मडगांव में सिंगापुर के खिलाफ 1-2 से हार के बाद समाप्त हो गया था। भारत पांच मैचों में तीन हार और दो ड्रॉ से दो अंक लेकर चार टीमों की ग्रुप तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। बांग्लादेश की यह पांच मैचों में पहली जीत है और टीम पांच अंक के साथ ग्रुप तालिका में तीसरे स्थान पर है। दोनों देशों के बीच पहले चरण का मैच 25 मार्च को शिलांग में गोलरहित बराबरी पर छूटा था।

यह 2003 के सैफ गोल्ड कप के बाद 22 वर्षों में बांग्लादेश की धरती पर भारत का पहला मैच था। तब भी मेजबान टीम ने इसी मैदान पर 2-1 से जीत हासिल की थी। भारत वर्तमान में फीफा रैंकिंग में 136वें स्थान पर है जबकि बांग्लादेश 183वें स्थान पर है। भारत 2027 एशियाई कप क्वालीफायर का अपना आखिरी मैच 31 मार्च, 2026 को घरेलू मैदान पर हांगकांग के खिलाफ खेलेगा।

