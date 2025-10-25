अर्जेंटीना का कोच्चि में फ्रेंडली मैच स्थगित, अगले महीने केरल नहीं आएंगे लियोनेल मेसी
संक्षेप: अर्जेंटीना फुटबॉल टीम और स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी अगले महीने केरल का दौरा नहीं करेंगे। इस दौरे के प्रायोजक ने शनिवार को यह घोषणा की। इसको स्थगित होने के पीछा का कारण फीफा से अनुमति मिलने में देरी है।
अर्जेंटीना फुटबॉल टीम और स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी नवंबर में भारत आने वाले थे और केरल में एक फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम और लियोनेल मेसी अगले महीने केरल का दौरा नहीं करेंगे। इस दौरे के प्रायोजक ने शनिवार को यह घोषणा की। इससे पहले इस प्रस्तावित फुटबॉल मैच के प्रायोजक एंटो ऑगस्टीन ने केरल के खेल विभाग के साथ मिलकर घोषणा की थी कि मेसी के नेतृत्व वाली अर्जेंटीना की टीम 17 नवंबर को कोच्चि में एक मैत्री मैच खेलेगी।
ऑगस्टीन ने अब अपने फेसबुक पेज पर घोषणा की कि यह मैच अगले महीने नहीं होगा। ऑगस्टीन ने लिखा, ‘‘फीफा की अनुमति मिलने में देरी को देखते हुए, अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) के साथ चर्चा के बाद इस मैच को नवंबर की विंडो से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।’’उन्होंने कहा कि केरल में यह मैच अगले अंतरराष्ट्रीय सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा और नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। फीफा से अभी तक आयोजकों को अनुमति नहीं मिली है।
केरल के खेल मंत्री वी अब्दुरहमान के कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मैच स्थगित किए जाने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। एक अधिकारी ने बताया कि विभाग संबंधित अधिकारियों से बात करेगा और कार्यक्रम में बदलाव की पुष्टि करेगा। इससे पहले एएफए के प्रतिनिधियों ने सुविधाओं का जायजा लेने के लिए कोच्चि स्थित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का दौरा किया था। जाहिर है कि अब 2026 में इस मुकाबले का आयोजन हो सकता है और तभी लियोनेल मेसी भारत आ सकते हैं। फिलहाल के लिए उनके भारत आने पर विराम लग गया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
