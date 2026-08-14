तलाक होने पर पत्नी को 1.10 करोड़ रु. महीने देंगे रोनाल्डो, 53 करोड़ का बंगला भी, लेकिन संपत्ति पर अधिकार नहीं: रिपोर्ट
पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 11 अगस्त को जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी की है। यह शादी तलाक की दशा में संपत्ति का बंटवारा ना होने की शर्त पर हुई है। हालांकि, तलाक होने पर रोनाल्डो अपनी पत्नी को हर महीने 1.10 करोड़ रुपये पेंशन देंगे। एक 53 करोड़ से अधिक की कीमत का बंगला भी देना होगा।
पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 11 अगस्त को जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी की है। रोनाल्डो और जॉर्जिना ने निजी समारोह में शादी की। केवल परिवार और करीबी दोस्त ही इस समारोह में शामिल हुए। रोनाल्डो अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी शादी सुर्खियों में रही। अब जॉर्जिया के साथ उनकी शादी से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। उनके विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार, रोनाल्डो और जॉर्जिना ने तलाक की दशा में संपत्ति का बंटवारा ना होने की शर्त पर शादी की है।
मेक्सिको के एक पब्लिकेशन En Pareja के अनुसार , रोनाल्डो और उनकी पत्नी के आधिकारिक पंजीकरण डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि शादी 'संपत्ति पृथक्करण' व्यवस्था के तहत हुई है। इस डॉक्यूमेंट से रोनाल्डो और रोड्रिगेज दोनों अपनी-अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण बनाए रखेंगे।
पुर्तगाली कानून के अनुसार, इस तरह की व्यवस्था से यह पता चलता है कि रोनाल्डो और जॉर्जीना दोनों अपनी सभी संपत्तियों, आय और निवेशों पर पूरा कंट्रोल बनाए रखेंगे। चाहे वह संपत्ति शादी से पहले या शादी के दौरान कमाई गई हो। खास बात यह है कि अगर कपल का तलाक भी होता है तब भी संपत्ति का खुद से बंटवारा नहीं होगा।
इस समझौते का सीधा मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट, एंडोर्समेंट और व्यावसायिक उद्यमों से रोनाल्डो की सभी आय पूरी तरह से उन्हीं के पास रहेगी।
रोनाल्डो को तलाक की दशा में पत्नी को देने होंगे पैसे
हालांकि, इस शादी का दूसरा पहलू भी है। एकदम ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो तलाक की दशा में अपनी पत्नी से संपत्ति का बंटवारा बिना किए एकदम से मुक्त हो जाएंगे। बेशक संपत्ति का बंटवारा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रोनाल्डो को तलाक होने पर शर्तों के अनुसार अपनी पत्नी को पेंशन के रूप में गुजाराभत्ता देना होगा।
पुर्तगाली मैगजीन TV Guia की एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विवाह पंजीकरण में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो दंपत्ति द्वारा तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने पर लागू हो जाएंगे।
पहली शर्त के अनुसार, जॉर्जीना को रोनाल्डो से लगभग 100,000 यूरो (लगभग 1.10 करोड़ भारतीय रुपये) की मासिक पेंशन मिलेगी। दूसरी शर्त के अनुसार, मैड्रिड के ला फिंका स्थित दंपत्ति के आलीशान बंगले की पूरी मिल्कियत जॉर्जीना के पास रहेगी। इस संपत्ति का वर्तमान मूल्य 56 लाख डॉलर (लगभग 53.50 करोड़ रुपये) से अधिक है।
रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि उनके सभी पांच बच्चे कुछ करीबी लोगों के साथ शादी समारोह में शामिल हुए थे। आधिकारिक गवाहों की सूची में जिन व्यक्तियों के नाम शामिल थे, उनमें मिगुएल पैक्सो (रोनाल्डो के स्पोर्टिंग सीपी के दिनों से करीबी दोस्त) और इवाना रोड्रिगेज (जॉर्जिना की बहन) शामिल हैं। रोनाल्डो, की शादी में पुर्तगाल राष्ट्रीय टीम के उनके साथी खिलाड़ी और क्लब के खिलाड़ी कोई भी सेलिब्रिटी मौजूद नहीं था। शादी के बाद पति- पत्नी ने अपने उपनाम भी नहीं बदले हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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