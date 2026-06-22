FIFA World Cup 2026 से 3 टीमें हुईं एलिमिनेट और इन 3 टीमों ने किया अगले राउंड के लिए क्वालीफाई
FIFA World Cup 2026 से 3 टीमें एलिमिनेट हो गई हैं, जो अलग-अलग ग्रुप से हैं। इसके अलावा 3 टीमों ने अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है। राउंड 32 से पहले जिन टीमों का सफर अब तक समाप्त हुआ है? उनके बारे में जान लीजिए।
FIFA World Cup 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जा रहा है, जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इनमें से 3 टीमें आगे के राउंड के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएंगी। सोमवार 22 जून तक 3 टीमें एलिमिनेट हो गई हैं, जो अलग-अलग ग्रुप से हैं। इसके अलावा 3 टीमों ने अगले राउंड यानी राउंड 32 के मैचों के लिए क्वालीफाई करने में सफलता हासिल कर ली है। राउंड 32 से पहले जिन टीमों का सफर अब तक समाप्त हो चुका और जिन टीमों ने क्वालीफाई किया है? उनके बारे में विस्तार से जान लीजिए।
फीफा विश्व कप 2026 से बाहर हुईं टीमों की बात करें तो इसमें हैती का नाम सबसे ऊपर है, जो ग्रुप सी का हिस्सा थी। हैती ने अपने पहले दोनों मैच गंवा दिए हैं। कुल 3 ही मैच हर टीम को ग्रुप फेज में खेलने हैं। एक मैच उनका बाकी है, जिसके नतीजे से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बाद नाम आता है ग्रुप डी की तुर्किये टीम का है। ये टीम भी अपने पहले दोनों मैच हार गई है। वहीं, ग्रुप एफ से ट्यूनीशिया की टीम आगे नहीं जा पाएगी। ट्यूनीशिया की टीम को भी अपने पहले दोनों मैचों में हार ही मिली है। इस तरह हैती, तुर्किये और ट्यूनीशिया अब तक टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीमें हैं।
वहीं, अगर बात राउंड 32 में पहुंचने वाली टीमों की करें तो इनमें एक है मेजबान यूएसए, जिसने अपने पहले दोनों मैच जीत लिए हैं। यूएसए की टीम डी में है। दूसरी टीम मैक्सिको है। मैक्सिको भी इस टूर्नामेंट की मेजबान है। ग्रुप ए की टेबल टॉपर मैक्सिको ने भी पहले दो मैच जीत लिए हैं। ग्रुप ई की बात करें तो इसमें से जर्मनी ने राउंड 32 के लिए क्वालीफाई किया है। जर्मनी भी दो मैच अपने जीत चुकी है। इस तरह ये तीनों टीमें आगे के दौर में आपको खेलते हुई नजर आएंगी।
क्या है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फॉर्मेट
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुल 48 टीमों के साथ टूर्नामेंट शुरू हुआ था। इसके बाद राउंड 32 के मैच शुरू होंगे। इससे पहले 16 टीमें बाहर हो जाएंगी। 12 ग्रुप 4-4 टीमों के बनाए गए हैं। इनमें से हर ग्रुप की दो-दो टेबल टॉपर आगे जाएंगी, जबकि 8 टीमें नंबर 3 से उठाई जाएंगी, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा। ऐसे में कुछ नंबर 3 की टीमों की किस्मत चमकेगी, जबकि कुछ टीमों को निराशा हाथ लगने वाली है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा गोल या बड़ी जीत ही उन्हें राउंड 32 का टिकट दिलाएगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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