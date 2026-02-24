लाइव मैच में पक्षी को लगी गेंद, फुटबॉलर ने CPR देकर बचाई जान; वीडियो हो रहा वायरल
फुटबॉलर ने मैच में गेंद लगने के बाद सीगल पक्षी को सीपीआर देकर बचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। यह वाकया इस्तांबुल में एमेच्योर मैच के दौरान हुआ।
खेल के मैदान पर कई बार हैरतअंगेज नजारे देखने को मिलते हैं, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। ऐसा ही एक वाकया तुर्किये के इस्तांबुल में एमेच्योर मैच के दौरान हुआ। यहां लाइव फुटबॉल मैच में सीगल पक्षी गेंद लगने से बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि, फुटबॉलर ने वक्त रहते कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) देकर उसकी जान बचा ली। इस घटना का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। लोग फुटबॉलर की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि सीपीआर एक आपातकालीन जीवनरक्षक प्रक्रिया है, जो सांस या दिल की धड़कन रुकने पर दी जाती है।
गोलकीपर का शॉट सीगल से लगा
दरअसल, रविवार को इस्तांबुल युर्डम का मुकाबला मेवलानाकापी गुजेलहिसार से था। 22वें मिनट में युर्डम के गोलकीपर मुहम्मद उयानिक का पेनल्टी एरिया से शॉट एक उड़ते हुए सीगल को जाकर लगा। पक्षी फौरन जमीन पर गिर गया। उयानिक को शुरू में पता ही नहीं चला कि उन्होंने पक्षी को हिट किया है। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि गेंद पक्षी से टकराई, जिससे गोलकीपर को बहुत अफसोस हुआ। मैच कुछ देर के लिए रुक गया। वहीं, टीम के कप्तान गनी कैटन दौड़कर आए और तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ पल बाद देखा कि पक्षी के पैर और आंखें हिलने लगीं।
खिलाड़ियों ने मेडिकल स्टाफ को सौंपा
सीगल जैसे ही होश में आया तो खिलाड़ियों ने उसे पानी पिलाया और फिर साइडलाइन पर ले जाकर मेडिकल स्टाफ को सौंप दिया। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कैटन ने कहा कि उन्होंने कोई फॉर्मल फर्स्ट-एड ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने सिर्फ सीगल को बचाने की कोशिश की, जो सफल रही। मेडिकल टीम ने सीगल की देखभाल की और बाद में यह कन्फर्म हुआ कि गेंद लगने से पक्षी के पंख डैमेज हो गए, जिससे वह कुछ समय के लिए उड़ नहीं पाया। लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंट्री कर रहे ओनूर ओजसोय ने कहा कि दर्शक सीगल का अपडेट लेने के लिए बेचैन थे।
वायरल वीडियो को लेकर एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कमेंट किया, ''बहुत ही दयालु फुटबॉलर है और बड़े दिल वाला इंसान।'' दूसरे ने कहा, ''जिस फुटबॉलर ने सीपीआर दिया, वह प्रॉपर डॉक्टर लग रहा था। शानदार काम।'' तीसरे ने लिखा, ''यह बहुत बड़ा कमाल हुआ। खिलाड़ी को पता था कि क्या करना है। वह दयालु था।'' अन्य ने कहा, ''फुटबॉलर ने मैदान पर सीगल को बहुत बढ़िया फर्स्ट-एड दिया।''
