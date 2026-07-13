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अगले फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं 64 देश, FIFA की ओर से आया आधिकारिक बयान

By Vikash Gaur
ANI, ज्यूरिच
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FIFA प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने कन्फर्म किया है कि वर्ल्ड फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी 2026 एडिशन के बाद मेंस FIFA वर्ल्ड कप को 64 टीमों तक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करेगी। 

अगले फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं 64 देश, FIFA की ओर से आया आधिकारिक बयान

FIFA World Cup 2026 अब अपने अंतिम चरण में है। दो सेमीफाइनल, थर्ड प्लेस और फाइनल मुकाबला बाकी है। इस बार का टूर्नामेंट अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, क्योंकि इस बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। अभी तक 32 टीमें ही टूर्नामेंट खेलती आ रही थीं, लेकिन फीफा ने इसे और भी बड़ा करने के उद्देश्य से 16 टीमें और बढ़ाने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, अब इस फुटबॉल विश्व कप को और भी विशाल बनाने पर विचार किया जा रहा है। 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट को 64 टीमों तक बढ़ाया जा सकता है, जो 2022 के मेगा इवेंट के मुकाबले दो गुनी टीमें होंगी।

ESPN के मुताबिक, FIFA प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने कन्फर्म किया है कि वर्ल्ड फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी 2026 एडिशन के बाद मेंस FIFA वर्ल्ड कप को 64 टीमों तक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि हर देश को फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर मुकाबला करने का सपना देखने का मौका मिलना चाहिए। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको ने मिलकर 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है, जो कि सफल टूर्नामेंट भी रहा है। इस टूर्नामेंट के बाद टीमों को बढ़ाने पर चर्चा होगी।

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इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा- इन्फेंटिनो

जब FIFA के प्रेसिडेंट से 64 टीमों के टूर्नामेंट की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्विस ब्रॉडकास्टर ब्लू स्पोर्ट से कहा, "यह पक्का एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर इस वर्ल्ड कप के बाद संबंधित कमेटियों में विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। जब आप वर्ल्ड कप ऑर्गनाइज करते हैं, तो यह जरूरी है कि आप इसे पूरी दुनिया के लिए ऑर्गनाइज करें। यह सिर्फ यूरोप और साउथ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। हर देश को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का सपना देखना चाहिए।"

पिछले साल शुरू हुई थी इस पर चर्चा

असल में 64 टीमों के वर्ल्ड कप की उम्मीद पहली बार मार्च 2025 में सामने आई थी, जब साउथ अमेरिकन कन्फेडरेशन CONMEBOL ने 2030 के टूर्नामेंट को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जो इस कॉम्पिटिशन की सौवीं सालगिरह होगी। उन्होंने आगे कहा, "हम देख सकते हैं कि टीमों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और यह दुनिया में हर जगह और बेहतर होती जा रही है। अगर आप छोटे देशों को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का मौका नहीं देते हैं, तो वे बेहतर होते रहने का इंसेंटिव भी खो देते हैं।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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