1930 से खेला जा रहा है FIFA World Cup, मगर इन 8 देशों के पास ही है फुटबॉल की चमचमाती ट्रॉफी
FIFA World Cup 1930 से खेला जा रहा है, मगर सिर्फ 8 देशों के पास ही विश्व कप की ट्रॉफी है। इनमें ब्राजील का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल विश्व कप को जीता है।
FIFA World Cup की शुरुआत साल 1930 में हुई थी और इसके बाद से अब तक कुल 22 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। फुटबॉल विश्व कप का 23वां सीजन 11 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक सिर्फ 8 ही ऐसे देश हैं, जिन्होंने फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी उठाई है। इनमें एक टीम ने तो पांच बार इस टाइटल को जीता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ट्रॉफी को जीतना कोई आसान काम नहीं है। इस स्टोरी में आप जान लीजिए कि किस टीम के पास कितनी ट्रॉफी हैं और कौन सी टीम कब-कब चैंपियन रही है।
फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में ब्राजील, जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना, फ्रांस, उरुग्वे, इंग्लैंड और स्पेन का नाम शामिल है। हालांकि, फुटबॉल की दुनिया में ब्राजील का दबदबा है। ब्राजील के पास ही फीफा विश्व कप की सबसे ज्यादा ट्रॉफी हैं। पांच बार ब्राजील ने इस खिताब को जीता है। ब्राजील की टीम 1958, 1962,1970, 1994 और 2002 में इसकी चैंपियन रही है, जबकि जर्मनी की फुटबॉल टीम ने 4 बार इस ट्रॉफी को जीतने में सफलता हासिल की है। जर्मनी ने 1954, 1974, 1990 और 2014 में इस खिताब को जीता है। इटली की टीम भी फुटबॉल की सबसे सफल टीमों में शामिल है, क्योंकि इटली ने चार बार फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया हुआ है। इटली की टीम 1934, 1938, 1982 और 2006 में इस टूर्नामेंट की विजेता बनी थी।
फीफा वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी किसी से कम नहीं है। इस टूर्नामेंट के इतिहास की चौथी सबसे सफल टीम अर्जेंटीना ही है, जिसने तीन बार इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाई है। 2022 से पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में इस खिताब को जीता है। फ्रांस के पास फुटबॉल विश्व कप की दो ट्रॉफी हैं। 1998 के बाद 2018 में उन्होंने दूसरी ट्रॉफी जीती थी। उरुग्वे ने भी दो ट्रॉफी विश्व कप की जीती हैं, लेकिन आखिरी ट्रॉफी जीते उन्होंने 76 साल हो चुके हैं। इंग्लैंड और स्पेन के पास भी एक-एक ट्रॉफी फीफा विश्व कप की है। इंग्लैंड ने 1966 में और स्पेन ने साल 2010 में इस खिताब को जीता था।
फीफा वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीमें
1. ब्राजील (1958, 1962,1970, 1994 और 2002)
2. जर्मनी (1954, 1974, 1990 और 2014)
3. इटली (1934, 1938, 1982 और 2006)
4. अर्जेंटीना (1978, 1986 और 2022)
5. फ्रांस (1998 और 2018)
6. उरुग्वे (1930 और 1950)
7. इंग्लैंड (1966)
8. स्पेन (2010)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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