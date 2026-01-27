FIFA World Cup 2030 का फाइनल कहां खेला जाएगा? सामने आ गई जानकारी

Hindustan Hindi News
विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फ़ीफ़ा ने अभी तक यह नहीं बताया है कि 2030 में होने वाले विश्व कप के नॉकआउट चरण के मैच कहां खेले जाएंगे लेकिन स्पेन फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि स्पेन फाइनल की मेजबानी करेगा।

Jan 27, 2026 01:33 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
FIFA World Cup 2030 final Venue: विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने अभी तक यह नहीं बताया है कि 2030 में होने वाले विश्व कप के नॉकआउट चरण के मैच कहां खेले जाएंगे, लेकिन इस बीच स्पेन फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा। 6 देश और 3 उपमहाद्वीप मिलकर 2030 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले हैं। इसका ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन अब स्पेशनिश फुटबॉल फेडरेशनल के चेयरमैन ने कहा कि स्पेन विश्व कप 2030 फाइनल की मेजबानी करेगा।

स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को इस विश्व कप के संयुक्त मेजबान हैं जबकि उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे भी एक-एक मैच की मेजबानी करेंगे। स्पेन फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष राफेल लूज़ान ने पत्रकारों को बताया कि फाइनल मैच स्पेन में होगा, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह किस शहर या किस स्थान पर खेला जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘स्पेन विश्व कप में शीर्ष पर रहेगा और फाइनल यहीं खेला जाएगा।’’ मोरक्को भी फाइनल की मेजबानी करना चाहता है।

इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं दी है कि 2030 में होने वाले विश्व कप के नॉकआउट के मैच कहां खेले जाएंगे और किस शहर में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा? लेकिन मेजबान शहरों के फेडरेशन ने अपने-अपने पत्ते खोल दिए हैं। स्पेन में 48 साल के बाद फिर से विश्व कप का फाइनल खेला जा सकता है। मोरक्को भी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन इसमें जीत स्पेन की हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए फैंस की नजरें इस साल होने वाले मेगा इवेंट पर होंगी।

