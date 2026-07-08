FIFA World Cup 2026: इजिप्ट के साथ सरेआम हुई बेईमानी? अर्जेंटीना की जीत पर उठे गंभीर सवाल
FIFA World Cup 2026 में क्या इजिप्ट के साथ प्री-क्वार्टर फाइनल मैच में सरेआम बेईमानी हुई? ये एक बड़ा सवाल है। यही कारण है कि लियोनेल मेसी वाली अर्जेंटीना की जीत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है।
FIFA World Cup 2026 के राउंड 16 का सेकेंड लास्ट मैच मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच खेला गया। इस मैच के 78वें मिनट तक इजिप्ट की टीम 2-0 से आगे थी, लेकिन मैच खत्म होने तक स्कोरलाइन 3-2 से अर्जेंटीना के पक्ष में थी। लियोनेल मेसी की टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, लेकिन इस मैच में कई ऐसे फैसले देखने को मिले, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। इजिप्ट की टीम के कोच और खिलाड़ियों ने मैच अधिकारियों पर जमकर सवाल उठाए हैं और अर्जेंटीना के लिए पक्षपात करने के आरोप भी लगाए हैं। VAR यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी सिस्टम पर भी उंगलियां उठी हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजिप्ट के कोच होसाम हसन ने बहुत गुस्सा दिखाया और कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो उन्हें लगा कि अर्जेंटीना के पक्ष में गईं। वैसे तो कई फैसले 50-50 के आसपास लगे, लेकिन उनमें ज्यादातर फैसले अर्जेंटीना के पक्ष में रहे।
पहलाः मुस्तफा जिको का गोल अमान्य
जब इजिप्ट की टीम मैच में 1-0 से आगे चल रहा थी, तो मिडफील्डर मुस्तफा जिको ने एक शानदार काउंटर-अटैकिंग मूव को पूरा किया और गोल करके अपनी टीम की बढ़त को 2-0 किया। हालांकि, रेफरी फ्रैंकोइस लेटेक्सियर को वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) ने पिचसाइड मॉनिटर पर बुलाया। उन्होंने फुटेज देखी और गोल को नामंजूर कर दिया। वीडियो में पता चला कि इजिप्ट के मिडफील्डर मारवान अटिया ने अर्जेंटीना के लिसेंड्रो मार्टिनेज को पीछे खींच लिया था और बिल्डअप के दौरान उनके पैर पर पैर रख दिया था।
हालांकि, इस पूरे मामले में जो बात विवादित है वह यह है कि फाउल इजिप्ट की टीम के हाफ के अंदर हुआ था, जबकि अर्जेंटीना असल में अटैक करने वाली टीम थी। इजिप्ट ने उस चैलेंज से बॉल जीती और स्कोर करने के लिए पिच की पूरी लंबाई तक दौड़ लड़ाई। फुटबॉल एक्सपर्ट्स और फैंस ने तर्क दिया कि यह घटना बहुत पहले (लगभग 10 सेकंड पहले) और बहुत दूर (लगभग 100 यार्ड) हुई थी।
इसलिए सवाल उठता है कि जिको के गोल में इसकी कोई भूमिका नहीं थी तो गोल को अमान्य क्यों करार दिया? यह शक के दायरे में आता है। क्रिटिक्स को लगा कि VAR बहुत आगे निकल गया। हालांकिस, ज़िको ने कुछ ही मिनट बाद स्कोर 2-0 कर दिया, लेकिन अगर पिछला गोल हो गया होता, तो अर्जेंटीना के खिलाफ इजिप्ट की 3-0 की ज्यादा आरामदायक बढ़त होती। इस खाई को पाटना अर्जेंटीना के लिए मुश्किल हो जाता और मनोवैज्ञानिक बढ़त इजिप्ट को मिल जाती।
दूसरा: लेट पेनल्टी डिसिजन
मैच के आखिर में, जब कुछ ही मिनटों में 2 गोल इजिप्ट ने खाए तो टीम इससे वापसी करने की कोशिश में थी। इसी बीच अर्जेंटीना के पेनल्टी बॉक्स के अंदर एक बड़ी घटना हुई। दो पेनल्टी के लिए आवाज लगाई गईं। इनमें एक थी जूलियन अल्वारेज़ के मोहम्मद सालाह पर चैलेंज करने के लिए। दूसरी थी खिलाड़ी की शर्ट खींचने के अलावा अल्वारेज ने सालाह पर पैर से पैर टकराने की संभावना के लिए। हालांकि, रेफरी ने सीटी नहीं बजाई और खेल जारी रखने का इशारा किया। यहां तक कि VAR ने भी दखल नहीं दिया, जिससे इजिप्ट कैंप को बहुत निराशा हुई।
इससे इजिप्ट की टीम नाखुश नजर आई। बेंच पर बैठे खिलाड़ी और हेड कोच होसाम हसन गुस्से से लाल हो गए। आलोचकों ने रेफरी टीम की बहुत आलोचना इनकंसिस्टेंटनेस के लिए की। कई लोगों ने कहा कि VAR गोल से पहले एक छोटी सी गलती के लिए इजिप्ट को पेनल्टी देने के लिए 100 यार्ड पीछे जाने को तैयार था, लेकिन सालाह पर शर्ट खींचने की घटना को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसके बाद अर्जेंटीना ने गेम का अपना तीसरा और आखिरी गोल किया।
आलोचकों का मानना है कि बॉक्स के अंदर सालाह पर शर्ट खींचने और फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करना बहुत ही गलत था, जिससे इजिप्ट को एक जरूरी पेनल्टी मिल सकती थी और टीम आगे निकल सकती थी। इतना ही नहीं, इस हाई-वोल्टेज मैच के दौरान कई और भी घटनाएं हुईं, जहां अर्जेंटीना के खिलाड़ी अपने किए गए फाउल के लिए बुकिंग से बचते दिखे। कुछ मामलों में, खेल जारी रखने देने के रेफ़री के फ़ैसले बहुत सख़्त लगे। मैदान के दूसरे छोर पर पेनल्टी न मिलने का दुख इजिप्ट के कैंप के लिए पूरी तरह निराशा में बदल गया, क्योंकि एन्ज़ो फ़र्नांडीज़ ने स्टॉपेज टाइम में अर्जेंटीना के लिए विजयी गोल किया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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