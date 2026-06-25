लगभग 5 किलो सोने से बनी है फीफा विश्व कप 2026 की ट्रॉफी, कीमत में दोगुने से अधिक का उछाल आया
दुनिया भर के बाजारों में सोने की बढ़ती कीमतों के बीच फीफा विश्व कप 2026 की ट्रॉफी की कीमत में भी भारी उछाल आया है। 6.175 किलो की ट्रॉफी में 4.93 किलो सोना है। साल 2022 में कतर में हुए विश्व कप की तुलना में 2026 में हो रहे फीफा में इसकी कीमत दोगुना से भी अधिक बढ़ गई है।
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी का असर खेल जगत की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर भी दिखाई दे रहा है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी में मौजूद सोने का मूल्य बढ़कर लगभग 7.13 लाख डॉलर ( लगभग 6.73 करोड़ रुपये) पहुंच गया है। वित्तीय बाजार डेटा प्रदाता एलएसईजी के मुताबिक यह आंकड़ा 2022 विश्व कप के समय की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।
इतने किलो है फीफा विश्व कप 2026 की ट्रॉफी का वजन
विश्व कप ट्रॉफी 18 कैरेट सोने से निर्मित है और इसका कुल वजन 6.175 किलोग्राम है। इसमें लगभग 4.93 किलोग्राम शुद्ध सोना शामिल है। भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार अनिश्चितता और आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार के बीच सोने की कीमतों में आई तेजी ने ट्रॉफी के मूल्य को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। एलएसईजी मेटल्स रिसर्च के वरिष्ठ धातु विश्लेषक देबाजित साहा ने कहा, '' सोने की कीमतों में हाल के उच्चतम स्तरों से कुछ नरमी आई है, लेकिन दीर्घकालिक रुझान अब भी बेहद उल्लेखनीय बना हुआ है।'' उन्होंने कहा, ''खिलाड़ियों के लिए विश्व कप ट्रॉफी का महत्व अमूल्य है, लेकिन इसमें मौजूद सोने का मूल्य दिलचस्प आंकड़ा पेश करता है कि वर्षों में कीमती धातु की कीमत कितनी तेजी से बढ़ी है।''
साल 2022 में इतनी थी ट्रॉफी की कीमत
जब अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में आयोजित विश्व कप जीता था तब ट्रॉफी के सोने का मूल्य लगभग 2.77 लाख डॉलर आंका गया था। वहीं, 1974 विश्व कप से पहले वर्तमान डिजाइन की शुरुआत के समय इसकी कीमत करीब 25,000 डॉलर थी। विश्व की प्रमुख खेल ट्रॉफियों में फीफा विश्व कप ट्रॉफी अकेली ऐसी ट्रॉफी है जो सोने से बनी है। इसके मुकाबले यूएफा चैंपियंस लीग और यूएफा यूरोपा लीग की ट्रॉफियां स्टर्लिंग सिल्वर से बनी हैं, जिनकी अनुमानित धातु-आधारित कीमत क्रमशः 16,950 डॉलर और 22,600 डॉलर है। अमेरिका में इंडियापोलिस 500 ( मोटर रेसिंग प्रतियोगिता) के विजेता को दी जाने वाली बोर्ग-वार्नर टॉफी सबसे मूल्यवान और भारी ट्रॉफियों में शामिल है। 1.62 मीटर ऊंची इस ट्रॉफी में लगभग 69 किलोग्राम स्टर्लिंग सिल्वर है, जिसकी अनुमानित धातु कीमत 1.56 लाख डॉलर है।
फीफा 2026 विश्व कप का आगाज 11 जून को अमेरिका में हुआ था। 48 टीमों के इस टूर्नामेंट का फाइनल 19 जुलाई को खेला जायेगा।
फीफा फुटबॉल विश्व कप की तुलना क्रिकेट वनडे विश्व कप से की जाए तो वनडे विश्व कप की ट्रॉफी चांदी और सोने से बनी होती है। ट्रॉफी में जो गेंद गोल्ड कलर की दिख रही होती है, वह सोने की बनी होती है और तीन स्तंभ चांदी से बनाए गए होते हैं। क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी की अनुमानित कीमत 30,000 डॉलर है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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