FIFA World Cup में पहली बार खेलेंगे ये 4 छोटे देश, जिनकी आबादी है भारत के शहरों से भी कम
FIFA World Cup 2026: छोटे देश बड़े मंच पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। चार ऐसी टीमें हैं, जो पहली बार फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली हैं। कुछ देशों की आबादी तो भारत के शहरों से भी कम है।
FIFA World Cup 2026: फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब 48 टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी। इस तरह यह फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो जाएगा। अब तक ज्यादा से ज्यादा 32 टीमों के साथ फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता था, लेकिन इस बार 4 दर्जन टीमें टूर्नामेंट में उतरने वाली हैं। कई टीमें तो ऐसी हैं, जो पहली बार इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनेंगी, जबकि कई ऐसे देश इस बार टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, जिनकी आबादी भारत के छोटे शहरों से भी कम है। इस बड़े विस्तार ने फुटबॉल की दुनिया में एक खूबसूरत क्रांति लाने का काम किया है, क्योंकि छोटे-छोटे द्वीपीय और कम आबादी वाले देशों को भी 'ग्लोबल स्टेज' पर चमकने का मौका मिल गया है।
इस बार के फीफा विश्व कप में चार ऐसी टीमें हैं, जो पहली बार टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी। ये बहुत ही छोटे देश हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ देश तो इतने छोटे हैं कि उनकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है। इसमें पहला नाम है कुरासाओ (Curacao) का, जो इतिहास का सबसे छोटा देश बना है, जिसने फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। फीफा विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 11 जून से खेला जाना है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुरासाओ कैरेबियाई सागर में स्थित एक छोटा सा डच द्वीपीय देश है, जिसने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई करके इतिहास रचा था। यह इस विश्व कप में खेलने वाला आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा देश है। ग्रुप ई में कुरासाओ को रखा गया है, जिसमें जर्मनी, आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर जैसी टीमें शामिल हैं। इस देश की अनुमानित जनसंख्या लगभग 1.6 लाख है।
दूसरा सबसे छोटा देश या पहली बार खेल रहा देश केप वर्डे (Cape Verde) है, जो अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास स्थित 10 ज्वालामुखीय द्वीपों का एक समूह है। केप वर्डे ने अफ्रीकी क्वालिफायर्स में दिग्गज टीमों को पछाड़ा था और पहली बार फीफा विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की की थी। यह टीम ग्रुप एच में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अब जैसी दिग्गज टीमों से लड़ाई लड़ेगी। इस देश की आबादी लगभग 6 लाख है।
जॉर्डन भी लिस्ट में शामिल
तीसरे नंबर पर नाम जॉर्डन का आता है, जो मिडिल ईस्ट का एक देश है। जॉर्डन ने एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन के बलबूते पहली बार फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरने के लिए क्वालीफाई किया था। यह टीम ग्रुप जे में अर्जेंटीना, अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के साथ रखी गई है। इस देश की अनुमानित जनसंख्या करीब 1.1 करोड़ है।
चौथे नंबर पर उज्बेकिस्तान का नाम आताया है, जो मध्य एशिया का एक देश है। कई बार उज्बेकिस्तान की टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने के करीब पहुंची थी, लेकिन हर बार चूक जाती थी। हालांकि, 2026 में जाकर यह सपना उज्बेकिस्तान का पूरा होने वाला है। ग्रुप के में यह टीम है, जिसे पुर्तगाल, कोलंबिया और कांगो डीआर जैसी टीमों से भिड़ना है। इसकी जनसंख्या लगभग 3.6 करोड़ है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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