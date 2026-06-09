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FIFA World Cup में पहली बार खेलेंगे ये 4 छोटे देश, जिनकी आबादी है भारत के शहरों से भी कम

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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FIFA World Cup 2026: छोटे देश बड़े मंच पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। चार ऐसी टीमें हैं, जो पहली बार फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली हैं। कुछ देशों की आबादी तो भारत के शहरों से भी कम है।

FIFA World Cup में पहली बार खेलेंगे ये 4 छोटे देश, जिनकी आबादी है भारत के शहरों से भी कम

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब 48 टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी। इस तरह यह फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो जाएगा। अब तक ज्यादा से ज्यादा 32 टीमों के साथ फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता था, लेकिन इस बार 4 दर्जन टीमें टूर्नामेंट में उतरने वाली हैं। कई टीमें तो ऐसी हैं, जो पहली बार इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनेंगी, जबकि कई ऐसे देश इस बार टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, जिनकी आबादी भारत के छोटे शहरों से भी कम है। इस बड़े विस्तार ने फुटबॉल की दुनिया में एक खूबसूरत क्रांति लाने का काम किया है, क्योंकि छोटे-छोटे द्वीपीय और कम आबादी वाले देशों को भी 'ग्लोबल स्टेज' पर चमकने का मौका मिल गया है।

इस बार के फीफा विश्व कप में चार ऐसी टीमें हैं, जो पहली बार टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी। ये बहुत ही छोटे देश हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ देश तो इतने छोटे हैं कि उनकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है। इसमें पहला नाम है कुरासाओ (Curacao) का, जो इतिहास का सबसे छोटा देश बना है, जिसने फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। फीफा विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 11 जून से खेला जाना है।

ये भी पढ़ें:48 टीमें, 104 मैच, 3 मेजबान…FIFA वर्ल्ड कप 2026 की खास बातें, ये चीजें पहली बार

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुरासाओ कैरेबियाई सागर में स्थित एक छोटा सा डच द्वीपीय देश है, जिसने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई करके इतिहास रचा था। यह इस विश्व कप में खेलने वाला आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा देश है। ग्रुप ई में कुरासाओ को रखा गया है, जिसमें जर्मनी, आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर जैसी टीमें शामिल हैं। इस देश की अनुमानित जनसंख्या लगभग 1.6 लाख है।

दूसरा सबसे छोटा देश या पहली बार खेल रहा देश केप वर्डे (Cape Verde) है, जो अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास स्थित 10 ज्वालामुखीय द्वीपों का एक समूह है। केप वर्डे ने अफ्रीकी क्वालिफायर्स में दिग्गज टीमों को पछाड़ा था और पहली बार फीफा विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की की थी। यह टीम ग्रुप एच में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अब जैसी दिग्गज टीमों से लड़ाई लड़ेगी। इस देश की आबादी लगभग 6 लाख है।

जॉर्डन भी लिस्ट में शामिल

तीसरे नंबर पर नाम जॉर्डन का आता है, जो मिडिल ईस्ट का एक देश है। जॉर्डन ने एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन के बलबूते पहली बार फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरने के लिए क्वालीफाई किया था। यह टीम ग्रुप जे में अर्जेंटीना, अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के साथ रखी गई है। इस देश की अनुमानित जनसंख्या करीब 1.1 करोड़ है।

चौथे नंबर पर उज्बेकिस्तान का नाम आताया है, जो मध्य एशिया का एक देश है। कई बार उज्बेकिस्तान की टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने के करीब पहुंची थी, लेकिन हर बार चूक जाती थी। हालांकि, 2026 में जाकर यह सपना उज्बेकिस्तान का पूरा होने वाला है। ग्रुप के में यह टीम है, जिसे पुर्तगाल, कोलंबिया और कांगो डीआर जैसी टीमों से भिड़ना है। इसकी जनसंख्या लगभग 3.6 करोड़ है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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