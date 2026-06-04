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FIFA वर्ल्ड कप 2026: दर्शक अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे रिफिल होने लायक पानी के बोतल, सेफ्टी की वजह से फैसला

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फीफा ने 2026 के फुटबॉल विश्व कप को लेकर अपने स्टेडियम कोड को अपडेट किया है। दर्शकों को सिर्फ उन्हीं वॉटर बॉटल की इजाजत होगी जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाए यानी उसे रिफिल न किया जाए। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए इंजरी का खतरा न हो।

FIFA वर्ल्ड कप 2026: दर्शक अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे रिफिल होने लायक पानी के बोतल, सेफ्टी की वजह से फैसला

खेलों की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से होने जा रहा है। पहली बार 3 देशों की मेजबानी में होने जा रहे इस टूर्नामेंट में दर्शक स्टेडियम में अपने साथ दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के बोतल नहीं ले जा सकेंगे। फीफा ने 2026 के फुटबॉल विश्व कप को लेकर अपने स्टेडियम कोड में बदलाव किया है। फैंस को सिर्फ उन्हीं वॉटर बॉटल की इजाजत होगी जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाए यानी उसे रिफिल न किया जाए।

फीफा ने ये कदम 'प्रोटेक्शन और सेफ्टी' के मद्देनजर उठाया है। पिछले महीने फीफा ने अपने आधिकारिक आचार संहिता में दर्शकों को अपने साथ स्टेडियम में '1 लीटर क्षमता तक के खाली, पारदर्शी और रीयूजेबल प्लास्टिक के बॉटल लाने' की इजाजत दी थी। इसे लेकर कोई कन्फ्यूजन या शक न हो, इसके लिए फीफा ने अब स्टेडियम से जुड़े कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता को अपडेट किया है। उसमें साफ लिखा है कि पानी के ऐसे बॉटल स्टेडियम में नहीं लाए जा सकते, जो रिफिल करके इस्तेमाल करने लायक हों।

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न्यूज एजेंसी एएफपी ने फीफा के प्रवक्ता का हवाला देते हुए इसकी पुष्टि की है कि नियम में बदलाव सुरक्षा कारणों से लिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के कई वेन्यू पर पहले से ही रिफिल किए जाने योग्य वॉटर बॉटल के इस्तेमाल पर रोक है।

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नए नियमों के तहत साफ है कि दर्शक अपने साथ पीतल, तांबा, स्टील, कांच या प्लास्टिक के अपारदर्शी बोतल नहीं ले जा सकते। इससे खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए इंजरी का खतरा हो सकता है। उन्हें सिर्फ रीयूजेबल प्लास्टिक के ही पारदर्शी बोतलों को ले जाना होगा जिन्हें एक बार इस्तेमाल के बाद क्रश कर दिया जाए। हर वेन्यू पर वॉटर बॉटल की बिक्री होगी और दर्शक वहां से खरीद सकेंगे। कई वेन्यू पर तो पहले से ही सुरक्षा कारणों से दर्शकों को अपने साथ बाहर से बॉटल लाने की इजाजत नहीं है।

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फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसकी मेजबानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर कर रहे हैं। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में 32 के बजाय 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान कुल 104 मैच खेले जाएंगे।

ये फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण है। पिछली बार ये टूर्नामेंट 2024 में हुआ था जिसमें अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी। ब्राजील इकलौती ऐसी टीम है जिसने 1930 में हुए पहले फीफा वर्ल्ड कप के बाद से अब तक सभी वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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