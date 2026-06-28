Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

FIFA World Cup 2026 के राउंड 32 के लिए सभी टीमों का ऐलान, ये 16 टीमें हुईं बाहर

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

FIFA World Cup 2026 के ग्रुप फेज के सभी मैच खेले जा चुके हैं। अब राउंड 32 के मैचों का आयोजन होगा, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि कौन-कौन सी टीम बाहर हो गई है और कौन सी टीमें आगे खेलेंगी। 

FIFA World Cup 2026 के राउंड 32 के लिए सभी टीमों का ऐलान, ये 16 टीमें हुईं बाहर

FIFA World Cup 2026 के ग्रुप फेज के मैच खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब राउंड 32 के मैच खेले जाएंगे। इन मैचों के लिए सभी 32 टीमों का ऐलान हो चुका है, जबकि 16 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इस पर 48 टीमों के साथ टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप में 4-4 टीमों को जगह दी गई थी। हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमों को राउंड 32 का टिकट मिला, जबकि कुछ नंबर 3 की टीमों को भी आगे जाने का मौका मिला है।

इन्होंने किया है क्वालीफाई

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए से मैक्सिको और साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है, जबकि ग्रुप बी से 3 टीमों की किस्मत चमकी है। स्विट्जरलैंड, कनाडा और बोसनिया एंड हरजेगोविना टीम ने भी राउंड 32 में जगह बनाई है। ग्रुप सी से ब्राजील और मोरक्को की टीम आगे जाने वाली है। ग्रुप डी की बात करें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे की टीम आगे के मैचों में खेलने वाली है। ग्रुप ई से जर्मनी, कोटे डिलवोइरे और इक्वाडोर टीम ने राउंड 32 के लिए क्वालीफाई किया है।

ये भी पढ़ें:केप वर्दे ने रचा इतिहास, FIFA WC नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बना

ग्रुप एफ से नीदरलैंड, जापान और स्वीडन की टीम राउंडर 32 में पहुंची है, जबकि ग्रुप जी से बेल्जियम, एजिप्ट और ईरान को एंट्री मिली है। ग्रुप एच से स्पेन और कोप वर्डे की टीम आगे खेलेगी। वहीं, ग्रुप आई से फ्रांस, नोर्वे और सेनेगल की टीम आगे जाएगी। ग्रुप जे से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया ने बाजी मारी है। के ग्रुप से कोलंबिया, पुर्तगाल और कांगो डीआर राउंड 32 में होगी। ग्रुप एल से इंग्लैंड, क्रोएशिया और घाना की टीम राउंड 32 के लिए क्वालीफाई कर गई है।

किस ग्रुप से कौन सी टीम बाहर?

वहीं, राउंड 32 से बाहर होने वाली टीमों की ग्रुप वाइज बात करें तो ए ग्रुप से कोरिया और चेकिया की टीम बाहर हुई है, जबकि ग्रुप बी से कतर, सी से स्कॉटलैंड और हैती, डी से तुर्किए, ई से कुराकाओ और एफ से ट्यूनीशिया को पत्ता कटा है। ग्रुप जी से ईरान और न्यूजीलैंड, एच से उरुग्वे और सऊदी अरब, आई से ईराक, जे से जॉर्डन, के से उज्बेकिस्तान और एल से पनामा की टीम राउंड 32 में नहीं पहुंच पाई है।

FIFA World Cup 2026 से बाहर होने वाली टीमें

  1. कोरिया

2. चेकिया

3. कतर

4. स्कॉटलैंड

5. हैती

6. तुर्किए

7. कुराकाओ

8. ट्यूनीशिया

9. ईरान

10. न्यूजीलैंड

11. उरुग्वे

12. सऊदी अरब

13. ईराक

14. जॉर्डन

15. उज्बेकिस्तान

16. पनामा

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
FIFA Fifa World Cup

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।