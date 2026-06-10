फीफा वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन रह सकता है फीका, पहले ही दिन कुर्सियां खाली रहने के आसार
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन मैचों का हाल फीका रह सकता है। पहले ही दिन कुर्सियां खाली रहने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ टिकटें नहीं बिकी हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि डिमांड कीमतों की वजह से कम है।
FIFA World Cup के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जब टूर्नामेंट शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और मेजबान देश अमेरिका के उद्घाटन मैच के टिकट अभी तक पूरी तरह नहीं बिके हैं। लॉस एंजिलस में शुक्रवार को अमेरिका और पैराग्वे के बीच होने मुकाबले के लिए फीफा की बेवसाइट पर अभी भी टिकट उपलब्ध हैं। यहां तक कि रीसेल प्लेटफॉर्म पर भी हजारों टिकट बिकने के इंतजार में हैं।
फीफा की टिकटिंग वेबसाइट के अनुसार, सोमवार तक अमेरिका के पहले मैच के 132 टिकट बिकने के लिए उपलब्ध थे। वहीं, स्टबहब, सीटगीक और फीफा के आधिकारिक रीसेल प्लेटफॉर्म पर भी बडी संख्या में टिकट मौजूद थे। इसी तरह शुक्रवार को टोरंटो में होने वाले कनाडा वर्सेस बोस्निया मुकाबले के 226 टिकट नहीं बिके थे।
आमतौर पर विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले टूर्नामेंट के सबसे अधिक मांग वाले मैचों में गिने जाते हैं। ऐसे मैचों के टिकट हासिल करना मुश्किल माना जाता है, लेकिन इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी वाले विश्व कप में तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। तीनों मेजबानों में सिर्फ मैक्सिको और दक्षिण अफीका के बीच होने वाले उद्घाटन मैच लगभग हाउसफुल नजर आ रहा है।
टिकटिंग विशेषजों का मानना है कि इसकी सबसे बडी वजह टिकटों की बेहद ऊंची कीमतें हैं। अमेरिका और पैराग्वे के मुकाबले का सबसे महंगा सामान्य टिकट 2735 डॉलर (करीब 2.61 लाख रुपये) का है। 2022 विश्व कप फाइनल के टिकट से भी ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है। वहीं, सबसे कम टिकट की कीमत भी 1120 डॉलर (करीब एक लाख रुपये) रखी गई है। महंगे टिकटों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिप्पणी की है।
न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि वह मैच देखना चो चाहेंगे, लेकिन इतनी कीमत नहीं चुकाएंगे। हालांकि, अमेरिका के बाकी दो ग्रुप मैचों के टिकटों की स्थिति बेहतर है। इन मुकाबलों की कीमतें अपेक्षाकृत कम होने का कारण टिकटों की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बीच टिकटों की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई है।
टिकट डेटा के अनुसार, सोमवार सुबह तक अमेरिका और कनाडा के उद्घाटन मैचों के टिकटों की एक जोड़ी 951 डॉलर में उपलब्ध थी। वहीं, फीफा के रीसेल प्लेटफॉर्म पर कुछ टिकट 690 डॉलर तक में बिक रहे थे, जो मूल कीमत से काफी कम है। विश्व कप के अन्य कई मुकाबलों में भी टिकट पूरी तरह नहीं बिके हैं। जॉर्डन और अल्जीरिया जैसे अपेक्षाकृत कम चर्चित देशों के मैचों में सैकड़ों सीटें खाली पड़ी हैं।
हालांकि, अर्जेंटीना और पुर्तगाल जैसी लोकप्रिय टीमों के मुकाबलों की मांग काफी अधिक बनी हुई है और इनमें अधिकांश टिकट बिक चुके हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिका और कनाडा के उद्घाटन मैच हाउसफुल हो पाएंगे? इसका जवाब फिलहाल नहीं है। फीफा ने पूरे टूर्नामेंट में बिके और शेष टिकटों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। ऐसे में वास्तविक स्थिति का आकलन करना मुश्किल है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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