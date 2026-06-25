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FIFA World Cup 2026 के आधे से ज्यादा मैच हुए खत्म, टूटने की कगार पर है सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड

Vikash Gaur Bhasha, मियामी
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FIFA World Cup 2026 में बुधवार को आधा सफर पूरा हो गया। असल में आधे से अधिक, क्योंकि 104 मैच वाली प्रतियोगिता में 54 मैच खेले जा चुके हैं। कुछ ही दिनों में एक रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। 

FIFA World Cup 2026 के आधे से ज्यादा मैच हुए खत्म, टूटने की कगार पर है सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड

फुटबॉल विश्व कप में बुधवार को आधा सफर पूरा हो गया। असल में आधे से अधिक क्योंकि 104 मैच वाली प्रतियोगिता में 54 मैच खेले जा चुके हैं और 19 जुलाई को न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में विश्व कप चैंपियन का फैसला होने से पहले 50 मैच बाकी हैं। अमेरिका 'राउंड ऑफ 32' में पहुंच गया है, जो हैरानी की बात नहीं है। इतिहास के सबसे बड़े विश्व कप के दो अन्य मेजबान देश मैक्सिको और कनाडा भी नॉकआउट चरण में पहुंच गए हैं।

टूर्नामेंट में स्टार खिलाड़ी जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। अर्जेंटीना के लियोनल मेस्सी ने पांच गोल किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब जीतने की ओर एक अच्छी शुरुआत होगी। फ्रांस के काइलियान एमबाप्पे ने चार गोल किए हैं जबकि नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड और ब्राजील के विनीसियस जूनियर ने भी चार-चार गोल दागे हैं।

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स्टेडियम अधिकतर भरे हुए हैं और फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों के आने की बात कर रही है। फीफा अध्यक्ष जियानी इनफेंटिनो ने इस हफ्ते की शुरुआत में एसएनटीवी से कहा, ''सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है।''

दूसरे शब्दों में कहें तो टूर्नामेंट का दूसरा हाफ वास्तव में बहुत रोमांचक हो सकता है। बुधवार तक 13 टीमों ने नॉकआउट में जगह पक्की कर ली। मैक्सिको ने ग्रुप ए, स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी, ब्राजील ने ग्रुप सी, अमेरिका ने ग्रुप डी, जर्मनी ने ग्रुप ई और अर्जेंटीना ने ग्रुप जे जीता।

फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, कोलंबिया, बोस्निया और हर्जेगोविना तथा दक्षिण अफ्रीका ने भी नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। कुछ टीम को पहले से ही पता है कि वे उन 16 टीम में शामिल रहेंगी जो ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। चेक गणराज्य, हैती, तुर्की, ट्यूनीशिया, जोर्डन, कतर और पनामा का ग्रुप चरण से बाहर होना तय है।

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नॉकआउट दौर में 13 टीमें पहुंच चुकी हैं और सात बाहर हो गई हैं जिससे बाकी बचे 19 स्थान के लिए 28 टीम के बीच मुकाबला है। अमेरिका की टीम एक जुलाई को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में नॉकआउट चरण की शुरुआत करेगी और उसका सबसे संभावित प्रतिद्वंद्वी बोस्निया और हर्जेगोविना हो सकता है।

यह तय है कि इस टूर्नामेंट में विश्व कप में कुल गोल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। आखिरकार इस प्रतियोगिता में 104 मैच हो रहे हैं जबकि पिछले सात विश्व कप में इस्तेमाल किए गए प्रारूप में सिर्फ 64 मैच होते थे।

टूटने वाला है कतर विश्व कप का रिकॉर्ड

चार साल पहले कतर में 172 गोल हुए थे और इस साल अब तक 54 मैच में 161 गोल हो चुके हैं जिससे लगता है कि बृहस्पतिवार या शुक्रवार को नया रिकॉर्ड बन जाएगा। इस टूर्नामेंट में प्रत्येक मैच में गोल करने का औसत 50 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक यानी हर मैच में 2.98 गोल है।

स्पेन में 1982 में हर मैच में औसतन 2.81 गोल हुए थे जबकि 1970 में मैक्सिको में 2.97 गोल और 1958 में स्वीडन में 3.60 गोल हुए थे। स्विट्जरलैंड में 1954 में हुए विश्व कप में हर मैच में सर्वाधिक औसतन 5.38 गोल हुए थे। उस टूर्नामेंट में एक मैच का अंतिम स्कोर 7-5 था जो आज भी पुरुषों के विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल वाला मैच है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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