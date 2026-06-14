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FIFA World Cup 2026 में आज ऑस्ट्रेलिया समेत 2 टीमों ने मारी बाजी, दो मुकाबले रहे ड्रॉ

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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FIFA World Cup 2026 में आज ऑस्ट्रेलिया समेत 2 टीमों ने बाजी मारी, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। ब्राजील की टीम ने मोरक्को के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि कतर और स्विट्जरलैंड के बीच भी मैच बेनतीजा रहा।

FIFA World Cup 2026 में आज ऑस्ट्रेलिया समेत 2 टीमों ने मारी बाजी, दो मुकाबले रहे ड्रॉ

FIFA World Cup 2026 में शनिवार 13 जून को 4 मुकाबले खेले गए। इनमें से दो मैचों का नतीजा हार-जीत के रूप में निकला, जबकि दो मैच बेनतीजा रहे। इनमें एक मैच ब्राजील का था, जबकि दूसरा मैच कतर का था, जो ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड की टीमों ने जीत दर्ज की। स्कॉटलैंड ने तो ग्रुप सी में टेबल टॉप कर लिया, क्योंकि ब्राजील और मोरक्को का मैच ड्रॉ रहा था, जबकि हैटी को स्कॉटलैंड ने हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, जिने तुर्किये टीम को हराया है।

फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया, जो 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। स्विट्जरलैंड के लिए 17वें मिनट में ब्रील एमबोलो ने गोल दागा और अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया, जबकि 94वें मिनट में कतर के लिए मीरो मुहिम ने गोल किया और कतर के लिए मैच में बराबरी कराई।

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ब्राजील का मैच रहा ड्रॉ

वहीं, ग्रुप सी के ब्राजील वर्सेस मोरक्को मैच की बात करें तो इस मुकाबले में मोरक्को की टीम के लिए सबसे पहले गोल इस्माइल साइबैरी ने 21वें मिनट में गोल दागा और टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, जिसे 32वें मिनट में ही ब्राजील ने बराबरी पर ला खड़ा किया। ब्राजील के लिए विनिसियस जूनियर ने गोल किया और 1-1 की बराबरी पर मैच आधे हाफ से पहले रहे। बाद में कोई गोल दोनों टीमों की ओर से नहीं हो सका।

स्कॉटलैंड ने दर्ज की जीत

ग्रुप सी में एक और मुकाबला स्कॉटलैंड और हैती के बीच खेला गया। इसमें स्कॉटलैंड ने हैती को 1-0 से हराया। मैच के 28वें मिनट में स्कॉटलैंड जॉन मैकगिन ने गोल किया। 1-0 से स्कॉटलैंड की टीम पूरे मैच में आगे रही और मैच भी इसी अंतर से जीती। स्कॉटलैंड ने 36 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप में मैच जीता। हालांकि, दो दशक से ज्यादा समय के बाद तो टीम फीफा विश्व कप मैच में खेल रही थी।

ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत मैच

दिन का आखिरी मैच ग्रुप डी का था, जो कनाडा में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और तुर्किये के बीच ये मुकाबला था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीता। ऑस्ट्रेलिया के लिए 27वें मिनट में नेस्ट्रो ईरानकुंडा ने गोल किया, जबकि 75वें मिनट में कोनोर मैटकाल्फ ने गोल किया और बढ़त को आगे कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में दूसरे पायदान पर है, क्योंकि यूएसए ने अपने मैच में चार गोल किए थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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