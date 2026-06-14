FIFA World Cup 2026 में आज ऑस्ट्रेलिया समेत 2 टीमों ने मारी बाजी, दो मुकाबले रहे ड्रॉ
FIFA World Cup 2026 में आज ऑस्ट्रेलिया समेत 2 टीमों ने बाजी मारी, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। ब्राजील की टीम ने मोरक्को के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि कतर और स्विट्जरलैंड के बीच भी मैच बेनतीजा रहा।
FIFA World Cup 2026 में शनिवार 13 जून को 4 मुकाबले खेले गए। इनमें से दो मैचों का नतीजा हार-जीत के रूप में निकला, जबकि दो मैच बेनतीजा रहे। इनमें एक मैच ब्राजील का था, जबकि दूसरा मैच कतर का था, जो ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड की टीमों ने जीत दर्ज की। स्कॉटलैंड ने तो ग्रुप सी में टेबल टॉप कर लिया, क्योंकि ब्राजील और मोरक्को का मैच ड्रॉ रहा था, जबकि हैटी को स्कॉटलैंड ने हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, जिने तुर्किये टीम को हराया है।
फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया, जो 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। स्विट्जरलैंड के लिए 17वें मिनट में ब्रील एमबोलो ने गोल दागा और अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया, जबकि 94वें मिनट में कतर के लिए मीरो मुहिम ने गोल किया और कतर के लिए मैच में बराबरी कराई।
ब्राजील का मैच रहा ड्रॉ
वहीं, ग्रुप सी के ब्राजील वर्सेस मोरक्को मैच की बात करें तो इस मुकाबले में मोरक्को की टीम के लिए सबसे पहले गोल इस्माइल साइबैरी ने 21वें मिनट में गोल दागा और टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, जिसे 32वें मिनट में ही ब्राजील ने बराबरी पर ला खड़ा किया। ब्राजील के लिए विनिसियस जूनियर ने गोल किया और 1-1 की बराबरी पर मैच आधे हाफ से पहले रहे। बाद में कोई गोल दोनों टीमों की ओर से नहीं हो सका।
स्कॉटलैंड ने दर्ज की जीत
ग्रुप सी में एक और मुकाबला स्कॉटलैंड और हैती के बीच खेला गया। इसमें स्कॉटलैंड ने हैती को 1-0 से हराया। मैच के 28वें मिनट में स्कॉटलैंड जॉन मैकगिन ने गोल किया। 1-0 से स्कॉटलैंड की टीम पूरे मैच में आगे रही और मैच भी इसी अंतर से जीती। स्कॉटलैंड ने 36 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप में मैच जीता। हालांकि, दो दशक से ज्यादा समय के बाद तो टीम फीफा विश्व कप मैच में खेल रही थी।
ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत मैच
दिन का आखिरी मैच ग्रुप डी का था, जो कनाडा में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और तुर्किये के बीच ये मुकाबला था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीता। ऑस्ट्रेलिया के लिए 27वें मिनट में नेस्ट्रो ईरानकुंडा ने गोल किया, जबकि 75वें मिनट में कोनोर मैटकाल्फ ने गोल किया और बढ़त को आगे कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में दूसरे पायदान पर है, क्योंकि यूएसए ने अपने मैच में चार गोल किए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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