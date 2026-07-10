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किलियन एम्बाप्पे ने बनाए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिखाई अपनी करामात

By Vikash Gaur
ANI, बॉस्टन
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किलियन एमबाप्पे ने अपनी बढ़ती वर्ल्ड कप विरासत के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम और गहरा कर लिया, वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज 20 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

किलियन एम्बाप्पे ने बनाए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिखाई अपनी करामात

FIFA World Cup 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस की फुटबॉल टीम ने एंट्री कर ली है। क्वार्टर फाइनल मैच में कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने कमाल का खेल दिखाया और रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। एम्बाप्पे वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में 20 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मोरक्को को किलियन एम्बाप्पे की टीम ने 2-0 से हराकर टॉप 4 में जगह बनाई। इतना ही नहीं, फ्रांस ये दिग्गज खिलाड़ी सबसे कम उम्र में 20 वर्ल्ड कप मैच खेलने वाला खिलाड़ी भी बन गया है।

एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप 2026 क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के लिए पहला गोल किया। बाद में ओसमान डेम्बेले ने बढ़त को दोगुना करके 2-0 से जीत हासिल की और फ्रांस की टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया। इसी के साथ फ्रांस इस बार के विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। वहीं, एम्बाप्पे ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड इस मैच में बनाए।

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एम्बाप्पे कर चुके हैं अब तक 20 गोल

किलियन एम्बाप्पे ने सिर्फ एक ही गोल इस नॉकआउट मैच में दागा, मगर यह गोल उनके शानदार वर्ल्ड कप सफ़र में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। 2018, 2022 और 2026 एडिशन को मिलाकर उनके गोलों की संख्या 20 हो गई। फ्रांस के कप्तान अब अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के ऑल-टाइम वर्ल्ड कप स्कोरिंग रिकॉर्ड 21 गोल से एक गोल दूर रह गए। उनके पास कम से कम एक और मौका है, लेकिन मेसी भी आगे क्वार्टर फाइनल में खेलने वाले हैं। मेसी भी अपने आंकड़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे।

मेसी की एम्बाप्पे ने कर ली बराबरी

अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जा रहे इस फीफा वर्ल्ड कप में एम्बाप्पे का यह आठवां गोल था। इसी के साथ वह गोल्डन बूट की रेस में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इस एडिशन में एम्बाप्पे से पहले अर्जेंटीना के मेसी ने भी 8 गोल दागे हैं। इतना ही नहीं, ऑप्टाजो के अनुसार, एमबाप्पे ने आठ FIFA वर्ल्ड कप मैचों में विनिंग गोल किए हैं, जो अब इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए सबसे ज्यादा गोल हैं। एमबाप्पे फ्रांस के इतिहास में 100 इंटरनेशनल गोल में सीधे तौर पर शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए, उन्होंने लेस ब्लेस के लिए 64 गोल और 36 असिस्ट के साथ यह मुकाम हासिल किया।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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