FIFA World Cup 2026: जापान का फिर टूटा दिल, नीदरलैंड को मोरक्को ने कर दिया बाहर
FIFA World Cup 2026 के अपने राउंडर 32 के मैच में जापान को हार मिली और टीम एक बार फिर नॉकआउट राउंड में बाहर हो गई। उधर, नीदरलैंड को मोरक्को ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।
FIFA World Cup 2026: जापान की फुटबॉल टीम का एक बार फिर से दिल टूटा है। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में एक बार फिर से जापान की टीम हारकर बाहर हो गई है। उधर, नीदरलैंड को राउंड 32 के मैच में मोरक्को ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। इस्सा डियोप ने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में बराबरी का गोल किया जबकि इस्माइल सैबारी ने पेनल्टी शूटआउट में निर्णायक गोल दागा, जिससे मोरक्को ने नीदरलैंड को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। इससे पहले निर्धारित और अतिरिक्त समय तक दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर थी।
पेनल्टी शूटआउट में भी चार राउंड के बाद स्कोर 2-2 से बराबर था। मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनू ने क्रिसेंसियो समरविले के शॉट को अपने बाएं हाथ से रोक दिया। इसके बाद सैबारी ने गोलकीपर बार्ट वर्ब्रुगेन के दूसरी ओर गोता लगाने पर निचले बाएं कोने में विजयी गोल दाग दिया। इस मिडफील्डर ने अपनी शर्ट उतार दी और खुशी से चिल्लाने लगा। इसके बाद उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें घेर दिया और वह जीत का जश्न मनाने लगे।
पेनल्टी शूटआउट के दूसरे राउंड में जब मोरक्को 1-0 से पीछे चल रहा था, तब वर्ब्रुगेन ने सोफियान रहीमी के शॉट को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गोलकीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए और अपने पैर के पिछले हिस्से से उसे गोल लाइन के पार धकेल दिया। मोरक्को शनिवार को ह्यूस्टन में राउंड ऑफ 16 में कनाडा का सामना करेगा। नीदरलैंड पिछले 11 विश्व कप में कम से कम अंतिम 16 तक जरूर पहुंचा था। इसमें चार साल पहले क्वार्टर फाइनल में पहुंचना भी शामिल है। मोरक्को तब सेमीफाइनल में पहुंचा था।
वहीं, जापान की बात करें तो वह पहले भी विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में हार से दिल टूटने का अनुभव है और हर बार की तरह इस बार भी उसने अगली बार इससे बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। जापान को पहले हाफ में बढ़त बनाने के बावजूद पांच बार के चैंपियन ब्राजील से इंजरी टाइम के गोल के कारण 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। उसकी टीम एक बार फिर से आखिर तक डटी रही, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यह लगातार तीसरी बार है जब जापान नॉकआउट राउंड में बढ़त बनाने के बावजूद हार गया।
जापान पहले भी पहुंचा है नॉकआउट में
जापान इससे पहले चार अवसरों पर नॉकआउट में जीत हासिल नहीं कर पाया लेकिन उसके कोच हाजिमे मोरियासु ने अगले विश्व कप में इससे बेहतर प्रदर्शन करने को अपना लक्ष्य बनाया है। मोरियासु ने कहा , ''हम इस बार अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, लेकिन हम अगले विश्व कप या शायद उसके बाद वाले विश्व कप के लिए लक्ष्य बना सकते हैं। हमें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से काम करना चाहिए और हम यही कर रहे हैं।''
चार साल पहले जापान ने शुरुआती बढ़त बनाई थी लेकिन आखिर में राउंड ऑफ़ 16 में क्रोएशिया से पेनल्टी शूटआउट में हार गया था। यही नहीं 2018 में भी अंतिम 16 में उसे इसी तरह की हार का सामना करना पड़ा था जब वह दूसरे हाफ में बेल्जियम से 2-0 से आगे था लेकिन स्टॉपेज टाइम के गोल के कारण 3-2 से हार गया था। मोरियासु ने कहा, ''किस्मत ने फिर से हमारा साथ नहीं दिया लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा समय आएगा जब किस्मत हमारे साथ होगी और हम इतिहास रचने में सफल रहेंगे।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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