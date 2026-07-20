लियोनेल मेसी को न ट्रॉफी मिली, न गोल्डन बूट; एम्बाप्पे ने रचा इतिहास; इन्हें मिली गोल्डन बॉल और ग्लव
फ्रांस के कीलियन एम्बाप्पे लगातार दो विश्व कप में 'गोल्डन बूट' जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 'गोल्डन बॉल' पुरस्कार लियोनेल मेसी को नहीं, बल्कि स्पेन के कप्तान रौड्री को मिला।
FIFA World Cup 2026 की चैंपियन स्पेन की टीम बनी है, जिसने खिताबी मैच में अर्जेंटीना को हराया है। इस महामुकाबले के बाद फीफा ने तीन बड़े अवॉर्ड भी घोषित कर दिए। गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव्स अवॉर्ड पर किसने कब्जा किया है? ये भी जान लीजिए। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस बार न तो खिताब जीत पाए और न ही गोल्डन बूट पर कब्जा कर सके। फ्रांस के कीलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट अपने नाम किया है और वे लगातार दो विश्व कप में 'गोल्डन बूट' जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए।
वहीं, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मिलने वाला 'गोल्डन बॉल' अवॉर्ड भी लियोनेल मेसी को नहीं मिला। इस पर स्पेन के कप्तान रौड्री ने कब्जा जमा। स्पेन ने अर्जेंटीना का लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का सपना तोड़ा और उसके कप्तान रौड्री ने मेसी को व्यक्तिगत पुरस्कार से भी वंचित कर दिया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का 'गोल्डन ग्लव' पुरस्कार टूर्नामेंट में महज एक गोल खाने वाले स्पेन के युनाइ सिमोन ने जीता, जबकि स्पेन के ही पाउ कुबारासी ने अपनी ही टीम के लामिन यमाल को पछाड़कर सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया।
फाइनल में अर्जेंटीना को स्पेन ने एक गोल से हरा दिया और लियोनेल मेसी एक भी गोल नहीं कर सके। मेसी को रिकॉर्ड तीसरी बार 'गोल्डन बॉल' मिलने की उम्मीद थी जो दो बार यह पुरस्कार जीत चुके हैं। 39 वर्ष की उम्र में लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना को फाइनल तक ले जाने के कारण उनका दावा मजबूत भी था, लेकिन स्पेन को 2010 के बाद दूसरा खिताब दिलाने वाले कप्तान रौड्री को चुना गया।
मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रौड्री ने टूर्नामेंट में कोई गोल नहीं किया, लेकिन मिडफील्ड में पासिंग और गेंद पर नियंत्रण के कारण स्पेन की जीत के सूत्रधार रहे। वह युएफा चैम्पियंस लीग, बलोन डिओर और विश्व कप जीतने वाले 11वें पुरुष खिलाड़ी बने। एम्बाप्पे ने इस विश्व कप में कुल दस गोल किए और चार में असिस्ट किया। मेसी ने आठ गोल किये और चार में असिस्ट किया। विश्व कप के पिछले 12 मैचों में पहली बार मेसी गोल या सहायता नहीं कर सके। फ्रांस की टीम तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड से हार गई थी।
मेसी ने कभी गोल्डन बूट अवॉर्ड नहीं जीता
मेसी ने अपने कैरियर में कभी भी 'गोल्डन बूट' नहीं जीता। हालांकि, आखिरी सप्ताह में वह दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। एम्बाप्पे और मेसी दोनों के सेमीफाइनल तक आठ-आठ गोल थे, लेकिन सहायता के मामले में मेसी एक गोल से आगे थे। एम्बाप्पे ने इंग्लैंड से 4-6 से मिली हार में दो गोल दागे। वह जर्मनी के गर्ड म्यूलर (1970) के बाद विश्व कप में दस गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उनके विश्व कप कैरियर में 22 गोल हो गए हैं, जबकि मेस्सी के 21 गोल हैं।
एम्बाप्पे ने 2022 में कतर में हुए विश्व कप में भी 'गोल्डन बूट' जीता था जब फ्रांस को फाइनल में अर्जेंटीना ने हराया था। 'गोल्डन बॉल' , 'गोल्डन ग्लव' और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के पुरस्कार के लिये चयन फीफा के तकनीकी अध्ययन समूह द्वारा तैयार की गई सूची में से मीडिया के सदस्यों के वोट के आधार पर किया जाता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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