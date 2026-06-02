FIFA World Cup 2026 का पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट, जानिए कौन सी टीम है किस ग्रुप में?
FIFA World Cup 2026 Full Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में जान लीजिए कि इस मेगा इवेंट का शेड्यूल कैसा है? कौन सी टीम कब खेलने वाली है?
FIFA World Cup 2026 Full Schedule: फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून से होने वाली है। तीन देश मिलकर इस मेगा इवेंट की मेजबानी करने वाले हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फुटबॉल विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 12 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में चार-चार टीमों को रखा गया है। कुल 104 मैच इस दौरान खेले जाएंगे। फीफा विश्व कप का फाइनल 19 जुलाई को आयोजित होगा। टूर्नामेंट को शुरू होने में अब करीब एक सप्ताह का समय बाकी है। इससे पहले जान लीजिए कि इस टूर्नामेंट का शेड्यूल क्या है और कौन सी टीम किस ग्रुप में शामिल है।
FIFA वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज के मैच
गुरुवार, 11 जून 2026
मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका - ग्रुप A – मेक्सिको सिटी स्टेडियम
कोरिया रिपब्लिक बनाम चेकिया – ग्रुप A - एस्टाडियो ग्वाडलहारा
शुक्रवार, 12 जून 2026
कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना - ग्रुप B – टोरंटो स्टेडियम
USA बनाम पैराग्वे - ग्रुप D – लॉस एंजिल्स स्टेडियम
शनिवार, 13 जून 2026
हैती बनाम स्कॉटलैंड – ग्रुप C - बोस्टन स्टेडियम
ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्किये – ग्रुप D - BC प्लेस वैंकूवर
ब्राज़ील बनाम मोरक्को – ग्रुप C - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम
कतर बनाम स्विट्जरलैंड – ग्रुप B - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम
रविवार, 14 जून 2026
कोटे डी आइवर बनाम इक्वाडोर – ग्रुप E - फिलाडेल्फिया स्टेडियम
जर्मनी बनाम कुराकाओ – ग्रुप E - ह्यूस्टन स्टेडियम
नीदरलैंड बनाम जापान – ग्रुप F - डलास स्टेडियम
स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया – ग्रुप F - एस्टाडियो मॉन्टेरी
सोमवार, 15 जून 2026
सऊदी अरब बनाम उरुग्वे – ग्रुप H - मियामी स्टेडियम
स्पेन बनाम काबो वर्डे – ग्रुप H - अटलांटा स्टेडियम
IR ईरान बनाम न्यूज़ीलैंड – ग्रुप G - लॉस एंजिल्स स्टेडियम
बेल्जियम बनाम मिस्र – ग्रुप G - सिएटल स्टेडियम
मंगलवार, 16 जून 2026
फ्रांस बनाम सेनेगल – ग्रुप I - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम
इराक बनाम नॉर्वे – ग्रुप I - बोस्टन स्टेडियम
अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया – ग्रुप J - कैनसस सिटी स्टेडियम
ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन – ग्रुप J - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम
बुधवार, 17 जून 2026
घाना बनाम पनामा – ग्रुप L - टोरंटो स्टेडियम
इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया – ग्रुप L - डलास स्टेडियम
पुर्तगाल बनाम कांगो DR – ग्रुप K - ह्यूस्टन स्टेडियम
उज़्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया – ग्रुप K - मेक्सिको सिटी स्टेडियम
गुरुवार, 18 जून 2026
चेकिया बनाम साउथ अफ्रीका – ग्रुप A - अटलांटा स्टेडियम
स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना – ग्रुप B - लॉस एंजिल्स स्टेडियम
कनाडा बनाम कतर - ग्रुप B – BC प्लेस वैंकूवर
मेक्सिको बनाम कोरिया रिपब्लिक - ग्रुप A - एस्टाडियो ग्वाडलहारा
शुक्रवार, 19 जून 2026
ब्राजील बनाम हैती – ग्रुप C - फिलाडेल्फिया स्टेडियम
स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को – ग्रुप C - बोस्टन स्टेडियम
तुर्की बनाम पैराग्वे – ग्रुप D - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम
USA बनाम ऑस्ट्रेलिया - ग्रुप D – सिएटल स्टेडियम
शनिवार, 20 जून 2026
जर्मनी बनाम कोटे डी आइवर – ग्रुप E - टोरंटो स्टेडियम
इक्वाडोर बनाम कुराकाओ – ग्रुप E - कैनसस सिटी स्टेडियम
नीदरलैंड बनाम स्वीडन – ग्रुप F - ह्यूस्टन स्टेडियम
ट्यूनीशिया बनाम जापान – ग्रुप F - एस्टाडियो मॉन्टेरी
रविवार, 21 जून 2026
उरुग्वे बनाम काबो वर्डे – ग्रुप H - मियामी स्टेडियम
स्पेन बनाम सऊदी अरब – ग्रुप H - अटलांटा स्टेडियम
बेल्जियम बनाम IR ईरान – ग्रुप G - लॉस एंजिल्स स्टेडियम
न्यूज़ीलैंड बनाम मिस्र – ग्रुप G - BC प्लेस वैंकूवर
सोमवार, 22 जून 2026
नॉर्वे बनाम सेनेगल – ग्रुप I - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम
फ्रांस बनाम इराक – ग्रुप I - फिलाडेल्फिया स्टेडियम
अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया – ग्रुप J - डलास स्टेडियम
जॉर्डन बनाम अल्जीरिया – ग्रुप J - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम
मंगलवार, 23 जून 2026
इंग्लैंड बनाम घाना – ग्रुप L - बोस्टन स्टेडियम
पनामा बनाम क्रोएशिया – ग्रुप L - टोरंटो स्टेडियम
पुर्तगाल बनाम उज़्बेकिस्तान – ग्रुप K - ह्यूस्टन स्टेडियम
कोलंबिया बनाम कांगो DR – ग्रुप K - एस्टाडियो ग्वाडलहारा
बुधवार, 24 जून 2026
स्कॉटलैंड बनाम ब्राज़ील – ग्रुप C - मियामी स्टेडियम
मोरक्को बनाम हैती – ग्रुप C - अटलांटा स्टेडियम
स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा - ग्रुप B – BC प्लेस वैंकूवर
बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर – ग्रुप B - सिएटल स्टेडियम
चेकिया बनाम मेक्सिको - ग्रुप A – मेक्सिको सिटी स्टेडियम
साउथ अफ्रीका बनाम कोरिया रिपब्लिक – ग्रुप A - एस्टाडियो मॉन्टेरी
गुरुवार, 25 जून 2026
कुराकाओ बनाम कोटे डी आइवर – ग्रुप E - फिलाडेल्फिया स्टेडियम
इक्वाडोर बनाम जर्मनी – ग्रुप E - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम
जापान बनाम स्वीडन – ग्रुप F - डलास स्टेडियम
ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड्स – ग्रुप F - कैनसस सिटी स्टेडियम
तुर्की बनाम USA - ग्रुप D – लॉस एंजिल्स स्टेडियम
पैराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया – ग्रुप D - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम
शुक्रवार, 26 जून 2026
नॉर्वे बनाम फ्रांस – ग्रुप I - बोस्टन स्टेडियम
सेनेगल बनाम इराक – ग्रुप I - टोरंटो स्टेडियम
इजिप्ट बनाम IR ईरान – ग्रुप G - सिएटल स्टेडियम
न्यूज़ीलैंड बनाम बेल्जियम – ग्रुप G - BC प्लेस वैंकूवर
काबो वर्डे बनाम सऊदी अरब – ग्रुप H - ह्यूस्टन स्टेडियम
उरुग्वे बनाम स्पेन – ग्रुप H - एस्टाडियो ग्वाडलहारा
शनिवार, 27 जून 2026
पनामा बनाम इंग्लैंड – ग्रुप L - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम
क्रोएशिया बनाम घाना – ग्रुप L - फिलाडेल्फिया स्टेडियम
अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया – ग्रुप J - कैनसस सिटी स्टेडियम
जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना – ग्रुप J - डलास स्टेडियम
कोलंबिया बनाम पुर्तगाल – ग्रुप K - मियामी स्टेडियम
कांगो DR बनाम उज़्बेकिस्तान – ग्रुप K - अटलांटा स्टेडियम
FIFA World Cup 2026 के लिए ग्रुप इस प्रकार हैं
ग्रुप A: चेक गणराज्य, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया
ग्रुप B: कनाडा, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, कतर और स्विट्जरलैंड
ग्रुप C: ब्राजील, हैती, मोरक्को, स्कॉटलैंड
ग्रुप D: ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, तुर्किए और अमेरिका
ग्रुप E: कुराकाओ, इक्वाडोर, जर्मनी और आइवरी कोस्ट
ग्रुप F: नीदरलैंड, जापान, स्वीडन और ट्यूनीशिया
ग्रुप G: बेल्जियम, मिस्र, ईरान और न्यूजीलैंड
ग्रुप H: केप वर्डे, सऊदी अरब, स्पेन और उरुग्वे
ग्रुप I: फ्रांस, नॉर्वे, सेनेगल और इराक
ग्रुप J: अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन
ग्रुप K: कोलंबिया, जमैका, पुर्तगाल और उज़्बेकिस्तान
ग्रुप L: क्रोएशिया, इंग्लैंड, घाना और पनामा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।