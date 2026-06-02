FIFA World Cup 2026 का पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट, जानिए कौन सी टीम है किस ग्रुप में?

FIFA World Cup 2026 Full Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में जान लीजिए कि इस मेगा इवेंट का शेड्यूल कैसा है? कौन सी टीम कब खेलने वाली है?

FIFA World Cup 2026 Full Schedule: फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून से होने वाली है। तीन देश मिलकर इस मेगा इवेंट की मेजबानी करने वाले हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फुटबॉल विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 12 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में चार-चार टीमों को रखा गया है। कुल 104 मैच इस दौरान खेले जाएंगे। फीफा विश्व कप का फाइनल 19 जुलाई को आयोजित होगा। टूर्नामेंट को शुरू होने में अब करीब एक सप्ताह का समय बाकी है। इससे पहले जान लीजिए कि इस टूर्नामेंट का शेड्यूल क्या है और कौन सी टीम किस ग्रुप में शामिल है।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज के मैच गुरुवार, 11 जून 2026 मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका - ग्रुप A – मेक्सिको सिटी स्टेडियम

कोरिया रिपब्लिक बनाम चेकिया – ग्रुप A - एस्टाडियो ग्वाडलहारा

शुक्रवार, 12 जून 2026 कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना - ग्रुप B – टोरंटो स्टेडियम

USA बनाम पैराग्वे - ग्रुप D – लॉस एंजिल्स स्टेडियम

शनिवार, 13 जून 2026 हैती बनाम स्कॉटलैंड – ग्रुप C - बोस्टन स्टेडियम

ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्किये – ग्रुप D - BC प्लेस वैंकूवर

ब्राज़ील बनाम मोरक्को – ग्रुप C - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम

कतर बनाम स्विट्जरलैंड – ग्रुप B - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम

रविवार, 14 जून 2026 कोटे डी आइवर बनाम इक्वाडोर – ग्रुप E - फिलाडेल्फिया स्टेडियम

जर्मनी बनाम कुराकाओ – ग्रुप E - ह्यूस्टन स्टेडियम

नीदरलैंड बनाम जापान – ग्रुप F - डलास स्टेडियम

स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया – ग्रुप F - एस्टाडियो मॉन्टेरी

सोमवार, 15 जून 2026 सऊदी अरब बनाम उरुग्वे – ग्रुप H - मियामी स्टेडियम

स्पेन बनाम काबो वर्डे – ग्रुप H - अटलांटा स्टेडियम

IR ईरान बनाम न्यूज़ीलैंड – ग्रुप G - लॉस एंजिल्स स्टेडियम

बेल्जियम बनाम मिस्र – ग्रुप G - सिएटल स्टेडियम

मंगलवार, 16 जून 2026 फ्रांस बनाम सेनेगल – ग्रुप I - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम

इराक बनाम नॉर्वे – ग्रुप I - बोस्टन स्टेडियम

अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया – ग्रुप J - कैनसस सिटी स्टेडियम

ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन – ग्रुप J - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम

बुधवार, 17 जून 2026 घाना बनाम पनामा – ग्रुप L - टोरंटो स्टेडियम

इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया – ग्रुप L - डलास स्टेडियम

पुर्तगाल बनाम कांगो DR – ग्रुप K - ह्यूस्टन स्टेडियम

उज़्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया – ग्रुप K - मेक्सिको सिटी स्टेडियम

गुरुवार, 18 जून 2026 चेकिया बनाम साउथ अफ्रीका – ग्रुप A - अटलांटा स्टेडियम

स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना – ग्रुप B - लॉस एंजिल्स स्टेडियम

कनाडा बनाम कतर - ग्रुप B – BC प्लेस वैंकूवर

मेक्सिको बनाम कोरिया रिपब्लिक - ग्रुप A - एस्टाडियो ग्वाडलहारा

शुक्रवार, 19 जून 2026 ब्राजील बनाम हैती – ग्रुप C - फिलाडेल्फिया स्टेडियम

स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को – ग्रुप C - बोस्टन स्टेडियम

तुर्की बनाम पैराग्वे – ग्रुप D - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम

USA बनाम ऑस्ट्रेलिया - ग्रुप D – सिएटल स्टेडियम

शनिवार, 20 जून 2026 जर्मनी बनाम कोटे डी आइवर – ग्रुप E - टोरंटो स्टेडियम

इक्वाडोर बनाम कुराकाओ – ग्रुप E - कैनसस सिटी स्टेडियम

नीदरलैंड बनाम स्वीडन – ग्रुप F - ह्यूस्टन स्टेडियम

ट्यूनीशिया बनाम जापान – ग्रुप F - एस्टाडियो मॉन्टेरी

रविवार, 21 जून 2026 उरुग्वे बनाम काबो वर्डे – ग्रुप H - मियामी स्टेडियम

स्पेन बनाम सऊदी अरब – ग्रुप H - अटलांटा स्टेडियम

बेल्जियम बनाम IR ईरान – ग्रुप G - लॉस एंजिल्स स्टेडियम

न्यूज़ीलैंड बनाम मिस्र – ग्रुप G - BC प्लेस वैंकूवर

सोमवार, 22 जून 2026 नॉर्वे बनाम सेनेगल – ग्रुप I - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम

फ्रांस बनाम इराक – ग्रुप I - फिलाडेल्फिया स्टेडियम

अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया – ग्रुप J - डलास स्टेडियम

जॉर्डन बनाम अल्जीरिया – ग्रुप J - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम

मंगलवार, 23 जून 2026 इंग्लैंड बनाम घाना – ग्रुप L - बोस्टन स्टेडियम

पनामा बनाम क्रोएशिया – ग्रुप L - टोरंटो स्टेडियम

पुर्तगाल बनाम उज़्बेकिस्तान – ग्रुप K - ह्यूस्टन स्टेडियम

कोलंबिया बनाम कांगो DR – ग्रुप K - एस्टाडियो ग्वाडलहारा

बुधवार, 24 जून 2026 स्कॉटलैंड बनाम ब्राज़ील – ग्रुप C - मियामी स्टेडियम

मोरक्को बनाम हैती – ग्रुप C - अटलांटा स्टेडियम

स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा - ग्रुप B – BC प्लेस वैंकूवर

बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर – ग्रुप B - सिएटल स्टेडियम

चेकिया बनाम मेक्सिको - ग्रुप A – मेक्सिको सिटी स्टेडियम

साउथ अफ्रीका बनाम कोरिया रिपब्लिक – ग्रुप A - एस्टाडियो मॉन्टेरी

गुरुवार, 25 जून 2026 कुराकाओ बनाम कोटे डी आइवर – ग्रुप E - फिलाडेल्फिया स्टेडियम

इक्वाडोर बनाम जर्मनी – ग्रुप E - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम

जापान बनाम स्वीडन – ग्रुप F - डलास स्टेडियम

ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड्स – ग्रुप F - कैनसस सिटी स्टेडियम

तुर्की बनाम USA - ग्रुप D – लॉस एंजिल्स स्टेडियम

पैराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया – ग्रुप D - सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम

शुक्रवार, 26 जून 2026 नॉर्वे बनाम फ्रांस – ग्रुप I - बोस्टन स्टेडियम

सेनेगल बनाम इराक – ग्रुप I - टोरंटो स्टेडियम

इजिप्ट बनाम IR ईरान – ग्रुप G - सिएटल स्टेडियम

न्यूज़ीलैंड बनाम बेल्जियम – ग्रुप G - BC प्लेस वैंकूवर

काबो वर्डे बनाम सऊदी अरब – ग्रुप H - ह्यूस्टन स्टेडियम

उरुग्वे बनाम स्पेन – ग्रुप H - एस्टाडियो ग्वाडलहारा

शनिवार, 27 जून 2026 पनामा बनाम इंग्लैंड – ग्रुप L - न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम

क्रोएशिया बनाम घाना – ग्रुप L - फिलाडेल्फिया स्टेडियम

अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया – ग्रुप J - कैनसस सिटी स्टेडियम

जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना – ग्रुप J - डलास स्टेडियम

कोलंबिया बनाम पुर्तगाल – ग्रुप K - मियामी स्टेडियम

कांगो DR बनाम उज़्बेकिस्तान – ग्रुप K - अटलांटा स्टेडियम

FIFA World Cup 2026 के लिए ग्रुप इस प्रकार हैं ग्रुप A: चेक गणराज्य, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया

ग्रुप B: कनाडा, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, कतर और स्विट्जरलैंड

ग्रुप C: ब्राजील, हैती, मोरक्को, स्कॉटलैंड

ग्रुप D: ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, तुर्किए और अमेरिका

ग्रुप E: कुराकाओ, इक्वाडोर, जर्मनी और आइवरी कोस्ट

ग्रुप F: नीदरलैंड, जापान, स्वीडन और ट्यूनीशिया

ग्रुप G: बेल्जियम, मिस्र, ईरान और न्यूजीलैंड

ग्रुप H: केप वर्डे, सऊदी अरब, स्पेन और उरुग्वे

ग्रुप I: फ्रांस, नॉर्वे, सेनेगल और इराक

ग्रुप J: अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन

ग्रुप K: कोलंबिया, जमैका, पुर्तगाल और उज़्बेकिस्तान