FIFA World Cup 2026: तीनों मेजबान देश हुए टूर्नामेंट से बाहर, ये 6 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं
FIFA World Cup 2026 के तीनों मेजबान देश टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खिताब के करीब जाना तो छोड़िए। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ने क्वार्टर फाइनल में भी जगह नहीं बनाई है। अब तक 6 टीमें टॉप 8 में पहुंच गई हैं।
FIFA World Cup 2026 के नॉकआउट के मुकाबले जारी हैं। तीन देशों ने मिलकर इस 48 टीमों के टूर्नामेंट की मेजबानी संभाली हुई है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में यह मेगा इवेंट जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीनों मेजबान देश टूर्नामेंट नहीं जीत पाएंगे। तीनों ही देश खिताब के करीब तो छोड़िए, टॉप 8 में भी जगह नहीं बना सके हैं। क्वार्टर फाइनल से पहले प्री-क्वार्टर फाइनल यानी राउंड 16 के मैचों में पहले कनाडा, फिर मैक्सिको और अब अमेरिका को हार मिली और इसी के साथ मेजबानी की खिताब जीतने की दावेदारी खत्म हो गई।
यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में जारी इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 8 में से 6 टीमों का ऐलान हो गया है। राउंड 16 के अपने-अपने मैच जीतकर फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नोर्वे और इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। दो अन्य टीमें अर्जेंटीना वर्सेस एजिप्ट और स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया मैच से निकलेंगी। तीन क्वार्टर फाइनल भी फिक्स हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को के बीच पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, स्पेन और बेल्जियम के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, जबकि नोर्वे और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल आयोजित होगा। वहीं, चौथे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना वर्सेस एजिप्ट और स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया मैचों को जीतने वाली टीमें भिड़ेंगी।
आपको बता दें, मोरक्को ने राउंड 16 के मैच में कनाडा को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था, जबकि इंग्लैंड ने 3-2 से मैक्सिको को मात देकर उनका सफर समाप्त किया। वहीं, सबसे बड़े मेजबान देश अमेरिका की टीम का सफर बेल्जियम ने समाप्त किया। बेल्जियम ने यूएसए को 4-1 से करारी शिकस्त देकर उन्हें प्री-क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जाने दिया। इस तरह तीनों मेजबान क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो ग
राउंड 16 में टूटा नेमार और रोनाल्डो दिल
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड 16 यानी प्री-क्वार्टर फाइनल के मैचों में दो दिग्गजों का दिल टूटा। पहले ब्राजील को नोर्वे से 2-1 से हार मिली और उस मैच के बाद नेमार ने रिटायरमेंट का ही ऐलान इंटरनेशनल फुटबॉल से कर दिया, जबकि स्पेन ने पुर्तगाल को करीबी मैच में 1-0 से मात देकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल तोड़ा। रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप था, जिसे जीतने की ख्वाहिश उनकी थी, लेकिन स्पेन ने पुर्तगाल और रोनाल्डो के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब क्या अर्जेंटीना को भी राउंड 16 में हार मिलेगी और लियोनेल मेसी का सफर समाप्त होगा? ये देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।