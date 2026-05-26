FIFA World Cup 2026: राजनीतिक तनाव के बीच फीफा का बड़ा फैसला, ईरान को मिलेगी अमेरिका में एंट्री
FIFA World Cup 2026: राजनीतिक तनाव के बीच फीफा ने बड़ा फैसला लिया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका का वीजा दिलाने की गारंटी दी है, जहां तीन मैच ईरान को खेलने हैं।
FIFA World Cup 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी राजनीतिक तनाव के बीच फीफा ने एक बड़ा फैसला लिया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका का वीजा दिलाने की गारंटी फीफा ने दी है। ईरान की टीम को अमेरिका में फुटबॉल विश्व कप के 3 मैच खेलने हैं। ईरान के खेल मंत्री अहमद दोन्यामाली ने कहा है कि FIFA ने वादा किया है कि देश की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में अमेरिका में खेलने के लिए वीजा मिलेगा, भले ही वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा हो।
इस साल की शुरुआत से ही ईरान को लेकर तमाम बातें सामने आ रही थीं कि अमेरिका ईरानी खिलाड़ियों को शायद वीजा नहीं देगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, जिससे बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट पैदा हो गया था। ऐसे में FIFA वर्ल्ड कप में ईरान के हिस्सा लेने पर अनिश्चितता बनी हुई थी। हालांकि, अब टूर्नामेंट के करीब आते-आते चीजें सुलझ गई हैं। हालांकि, ईरान की टीम खुलकर तैयारी नहीं कर पाई, क्योंकि यात्रा और खेल की तैयारियों में रुकावट आई।
ईरान इस साल के वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को मेक्सिको के बॉर्डर वाले शहर तिजुआना में रखेगा, क्योंकि FIFA ने एरिज़ोना से अपना ट्रेनिंग कैंप शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट को मंज़ूरी दे दी है। ISNA के मुताबिक अहमद दोन्यामाली ने कहा, “FIFA प्रेसिडेंट ने हमसे वादा किया था कि हमारे सभी खिलाड़ियों को वीजा मिलेगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों को वीजा न मिले। मुझे उम्मीद है कि सभी शर्तें पूरी होंगी, ताकि नेशनल टीम शांति और सही तरीके से टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके।”
मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ने सोमवार को कहा कि देश ईरान को अमेरिका की वीज़ा पाबंदियों से बचने के लिए वहां रहने की इजाज़त देगा। दोन्यामाली ने कहा कि FIFA वर्ल्ड कप होस्ट सभी हिस्सा लेने वाले देशों, जिसमें फुटबॉलर और सपोर्ट स्टाफ़ शामिल हैं, को वीज़ा देने के लिए मजबूर हैं। ईरान के खेल मंत्री ने कहा है, “मेक्सिको में, ईरानी नेशनल टीम को अमेरिका से जारी मल्टीपल-एंट्री वीज़ा मिलने की उम्मीद है।” अप्रैल में ही फीफा ने कह दिया था कि ईरान की टीम अपने शेड्यूल के अनुसार यूएसए में खेलेगी।
ईरान की फुटबॉल टीम दक्षिणी तुर्की के अंताल्या में ट्रेनिंग कर रही है। वहीं से टीम के कुछ सदस्य FIFA वर्ल्ड कप से पहले वीजा एप्लीकेशन जमा करने के लिए गुरुवार को अंकारा में यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट 11 जून से शुरू होने वाला है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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