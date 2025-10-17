फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अभी 8 महीने दूर, लेकिन इससे पहले ही बिक गए 10 लाख से अधिक टिकट

Hindustan Hindi News
फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने एक बड़ी जानकारी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की टिकट सेल से जुड़ी दी है। इस महीने की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर टिकट बिक्री इस मेगा इवेंट के लिए शुरू हुई थी और इसके बाद से फीफा ने अपने पहले अपडेट में बताया कि अगले साल होने वाले विश्व कप के 10 लाख से अधिक टिकट बिक चुके हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि अभी करीब आधी टीमें ही टूर्नामेंट के लिए फाइनल हो सकी हैं। बावजूद इसके टिकटों का क्रेज बहुत ज्यादा है।

उम्मीद के मुताबिक सबसे अधिक मांग अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के खरीदारों की ओर से रही। ये तीन देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। फीफा ने कहा कि 212 अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के लोग पहले ही टिकट खरीद चुके हैं, जबकि अभी टूर्नामेंट के लिए 48 में से केवल 28 ही टीम तय हुई हैं। फीफा ने कहा कि टिकट खरीदने के मामले में शीर्ष 10 देश में इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, कोलंबिया, अर्जेंटीना और फ्रांस भी शामिल हैं। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा।

फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘दुनिया भर की राष्ट्रीय टीमें ऐतिहासिक फीफा विश्व कप 2026 में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और मुझे खुशी है कि इतने सारे फुटबॉल प्रेमी भी उत्तरी अमेरिका में इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया है और एक अद्भुत संकेत है कि इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे समावेशी फीफा विश्व कप दुनिया भर के समर्थकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।’’

फीफा ने यह भी घोषणा की कि उसकी ‘रीसेल’ साइट खुल गई है और न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में विश्व कप फाइनल के टिकट बृहस्पतिवार दोपहर तक 9,538 डॉलर से लेकर 57,500 डॉलर प्रति सीट की कीमत पर उपलब्ध थे।

