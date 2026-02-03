फैनकोड ने हासिल किए ISL 2026 के मीडिया राइट्स, लगाई इतने करोड़ की बोली
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ ने 14 फरवरी से शुरू हो रही इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 के संक्षिप्त सत्र के लिए 'फैनकोड' को विशेष वैश्विक प्रसारण अधिकार प्रदान किए।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ ने 14 फरवरी से शुरू हो रही इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल के 2025-26 के संक्षिप्त सत्र के लिए 'फैनकोड' को विशेष वैश्विक प्रसारण अधिकार प्रदान किए। 'फैनकोड' ने इस प्रक्रिया में छह अन्य प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ा। लीग के वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर प्रोडक्शन अधिकार 'केलिडोस्कोप प्रोडक्शन एंड सर्विसेज (केपीएस स्टूडियोज)' को सौंपे गये हैं। आईएसएल की अंतरिम प्रबंध समिति और 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफक्यू)' समिति ने प्रसारण और प्रोडक्शन साझेदारों का चयन किया।
एआईएफएफ ने 18 जनवरी को आरएफक्यू टेंडर जारी करने के बाद सोमवार को बोलियां खोलीं। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि रविवार थी। सूत्रों के अनुसार 'ड्रीम स्पोर्ट्स' की कंपनी 'फैनकोड' को 8.62 करोड़ रुपये की राशि में वैश्विक प्रसारण अधिकार मिले। आईएसएल 2025-26 के मीडिया अधिकारों के लिए एआईएफएफ को कुल सात बोलियां मिली थीं। सोनी स्पोर्ट्स और जी स्पोर्ट्स कथित तौर पर शुरुआत में रुचि दिखाने के बाद अंतिम सूची में शामिल नहीं थे।
'फैनकोड' और 'केपीएस स्टूडियोज' के अलावा जिन अन्य संस्थाओं ने बोली लगाई, उनमें ब्रिटेन आधारित टू सर्कल्स, आनंद बाजार पत्रिका (एबीपी), जियोस्टार, पीआर सॉल्यूशंस के साथ मोनार्क और स्पोर्ट्जवर्क्स शामिल हैं। एआईएफएफ ने एक बयान में कहा, "ड्रीम स्पोर्ट्स की कंपनी फैनकोड को इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के लिए विशेष वैश्विक प्रसारण अधिकार दिए गए हैं, जो देशभर में फुटबॉल प्रशंसकों के लिए भारतीय फुटबॉल की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।''
उन्होंने कहा, ''केपीएस स्टूडियोज लीग के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभालेगा।'' एआईएफएफ ने कहा, ''इस अधिग्रहण के साथ फैनकोड आईएसएल प्रशंसकों को 'डिजिटल-फर्स्ट' देखने का अनुभव प्रदान करेगा।" चार महीने से अधिक समय से रुकी हुई आईएसएल अब 14 फरवरी से दोबारा शुरू होगी। संक्षिप्त प्रारूप में होने वाली इस लीग में कुल 91 मैच खेले जाएंगे। ये मुकाबले घरेलू और प्रतिद्वंद्वी टीम के मैदान पर खेले जायेंगे। प्रत्येक क्लब 13 मैच खेलेगा।
मीडिया साझेदारों के चयन के बाद शीर्ष स्तर की इस लीग के मैच कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जल्द किए जाने की उम्मीद है। एआईएफएफ द्वारा एक अस्थायी कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया गया है। प्रसारण साझेदार के चयन पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएफएफ के उप महासचिव एम. सत्यनारायण ने कहा, "हमें आईएसएल के मीडिया अधिकारों की प्रक्रिया पूरी करने और भारत के प्रमुख खेल मंचों में से एक फैनकोड के साथ साझेदारी करने पर खुशी है।''
उन्होंने कहा, 'फैनकोड की पहुंच और प्रशंसक अनुभव पर जोर हमारे इस उद्देश्य के अनुरूप है कि लीग के दायरे का विस्तार किया जाए और देशभर में अधिक से अधिक फुटबॉल प्रशंसकों को जोड़ा जाए।'' फैनकोड के सह-संस्थापक यानिक कोलासो ने कहा, "इंडियन सुपर लीग फैनकोड के लिए एक अहम जुड़ाव है, क्योंकि यह भारतीय फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ स्तर का प्रतिनिधित्व करती है।''
आईएसएल 2025-26 उस समय संकट में पड़ गई थी, जब इसके पूर्व आयोजक और एआईएफएफ के पूर्व वाणिज्यिक साझेदार एफएसडीएल ने आठ दिसंबर को मास्टर राइट्स एग्रीमेंट (एमआरए) को समाप्त कर दिया था। यह फैसला नवीनीकरण को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद के बाद लिया गया। खेल मंत्री के हस्तक्षेप और कड़े संवाद के बाद हालांकि सभी 14 क्लबों ने संक्षिप्त आईएसएल में भागीदारी की पुष्टि की। इस सत्र में कुल 91 मैच खेले जाएंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।