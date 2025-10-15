इंग्लैंड ने किया फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई, ये कारनामा करने वाला बना पहला यूरोपीय देश

संक्षेप: इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप में जगह बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। वहीं, पुर्तगाल को हंगरी के खिलाफ इंजरी टाइम में गोल गंवाने के कारण इंतजार करना होगा।

इंग्लैंड अगले साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में जगह बनाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल को हंगरी के खिलाफ इंजरी टाइम में गोल गंवाने के कारण अपना टिकट बुक करने के लिए इंतजार करना होगा। इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने लाटविया पर 5-0 से जीत हासिल की, जिसमें कप्तान हैरी केन ने पहले हाफ में दो गोल किए। इससे इंग्लैंड ने दो मैच शेष रहते अपने ग्रुप में पहला स्थान पक्का कर लिया। इंग्लैंड इस तरह से लगातार आठवें विश्व कप में भाग लेगा। इंग्लैंड की टीम ने जर्मन कोच थॉमस ट्यूशेल के मार्गदर्शन में अब तक क्वालीफाइंग के छह मैचों में एक भी गोल नहीं खाया है।

केन ने मैच के बाद कहा, ‘‘कभी-कभी यह आसान बन जाता है लेकिन क्वालीफाई करना मुश्किल भी हो सकता था। हम किसी भी टीम के खिलाफ खेलें, हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं।’’ उधर लिस्बन में खेले गए मैच में 40 वर्षीय रोनाल्डो के दो गोल की बदौलत पुर्तगाल ने हंगरी पर 2-1 की बढ़त बना ली थी और वह अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले विश्व कप में जगह बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। इस मैच में जीत से पुर्तगाल का अपने ग्रुप में पहला स्थान पक्का हो जाता, लेकिन डोमिनिक सोबोस्ज़लाई ने इंजरी टाइम के पहले मिनट में गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। इससे रोनाल्डो और पुर्तगाल का विश्व कप में जगह सुरक्षित करने का इंतजार बढ़ गया।