डियोगो जोटा के आने से बदल जाती थी लिवरपूल की डायनामिक्स, 'टूटे तारे' को मैनेजर स्लॉट और क्लॉप ने किया याद

लिवरपूल के मैनेजर आर्ने स्लॉट और पूर्व मैनेजर जुर्गेन क्लॉप ने दिवंगत डियोगो जोटा के टीम पर प्रभाव के बारे में बात की। स्लॉट और क्लॉप ने दिवंगत सेंटर-फॉरवर्ड डियोगो जोटा के योगदान को याद किया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 02:04 PM
डियोगो जोटा के आने से बदल जाती थी लिवरपूल की डायनामिक्स, 'टूटे तारे' को मैनेजर स्लॉट और क्लॉप ने किया याद

प्रीमियर लीग से लिवरपूल के मैनेजर आर्ने स्लॉट और पूर्व मैनेजर जुर्गेन क्लॉप ने दिवंगत डियोगो जोटा के टीम पर प्रभाव के बारे में बात की। छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कमाकर इस दुनिया को अलविदा कहने वाले डियोगो जोटा की तारीफ इन दोनों दिग्गजों ने की। आर्ने स्लॉट और जुर्गेन क्लॉप ने दिवंगत सेंटर-फॉरवर्ड डियोगो जोटा के योगदान को याद किया। जियोहॉटस्टार के विशेष शो ‘प्रिव्यू ऑफ द सीजन 2025-26’ में लिवरपूल के मैनेजर आर्ने स्लॉट ने जोटा की व्यक्तिगत और पेशेवर उपलब्धियों की तारीफ की। वहीं, क्लॉप ने टीम की डायनामिक्स पर उनके प्रभाव के बारे में बताया।

स्लॉट ने पिछले सीजन में आर्सेनल के साथ कड़े मुकाबले को याद करते हुए इस साल भी बारीक अंतर के लिए संघर्ष करने की जरूरत पर जोर दिया। स्लॉट ने कहा, "वह अपने परिवार के लिए एक चैंपियन थे, जो सबसे अहम बात है। वह अपने देश के लिए चैंपियन थे, जब उन्होंने नेशंस लीग जीता, उस देश के लिए जिसे वह बेहद प्यार और सम्मान करते थे और वह हमारे लिए चैंपियन थे, जब उन्होंने हमें प्रीमियर लीग जिताने में मदद की।" महज 28 साल की उम्र में डियोगो जोटा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। 300 से ज्यादा प्रोफेशनल मैच उन्होंने अपने करियर में खेले और 100 से ज्यादा गोल दागे थे।

जुर्गेन क्लॉप ने जोटा के महत्व को याद किया और कहा, "डियोगो जोटा हमारी टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी थे। उनके टीम में होने से हमारी डायनामिक्स पूरी तरह बदल गई थी।" आर्सेनल के खिलाफ पिछले सीजन की जंग पर स्लॉट ने कहा, "हम और आर्सेनल के बीच अंकों का अंतर भले ही बड़ा दिखा हो, लेकिन जीत और हार के बीच का फासला हमेशा बेहद कम था। हमने कई मैच सिर्फ एक गोल से जीते, जो दिखाता है कि हर नतीजे के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। इस सीजन में भी हमें उन्हीं बारीक अंतर के लिए लड़ना होगा।"

