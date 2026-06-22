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माराडोना ने की थी 'चीटिंग' या हुआ था 'भगवान का चमत्कार', आज ही के दिन हुआ था ‘हैंड ऑफ गॉड’ गोल

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फुटबॉल में 22 जून, 1986 का यह दिन हमेशा के लिए अमर हो गया। मेक्सिको सिटी में इंग्लैंड, अर्जेंटीना के बीच मैच आज भी सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। इसमें अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने हाथ से गोल दागा था। 

माराडोना ने की थी 'चीटिंग' या हुआ था 'भगवान का चमत्कार', आज ही के दिन हुआ था ‘हैंड ऑफ गॉड’ गोल

FIFA World Cup 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, लेकिन आज से ठीक 40 साल पहले यानी 1986 में भी मैक्सिको इस टूर्नामेंट का मेजबान था। उस टूर्नामेंट के एक मैच में आज यानी 22 जून 1986 को ऐसा कुछ हुआ था, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अज्टेका स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 1986 का क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा था। मैच के 51वें मिनट में माराडोना ने अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, लेकिन इंग्लैंड के डिफेंडर ने गेंद को क्लीयर करने के चक्कर में हवा में गोल पोस्ट की तरफ उछाल दिया।

हवा में उड़ती गेंद को पकड़ने के लिए इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन आगे बढ़े, जो कद में माराडोना से काफी लंबे थे। इस दौरान माराडोना ने हवा में कूदते हुए अपने सिर के ठीक बगल से अपना बायां हाथ निकाला और गेंद को पंच करके नेट में डाल दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी तुरंत रेफरी की तरफ चिल्लाने लगे कि यह हैंडबॉल है, लेकिन तब वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीक नहीं होती थी। ट्यूनीशिया के मुख्य रेफरी अली बिन नासिर को लगा कि माराडोना ने गेंद को सिर से मारा है।

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अर्जेंटीना ने मैच 2-1 से जीता और मैच खत्म होने के बाद माराडोना ने कहा कि यह गोल थोड़ा माराडोना के सिर से और थोड़ा भगवान के हाथ से (हैंड ऑफ गॉड) हुआ था। इस गोल के ठीक 4 मिनट बाद माराडोना ने इंग्लैंड के 5 डिफेंडरों और गोलकीपर को अकेले छकाते हुए गोल दाग दिया था। फुटबॉल में 22 जून, 1986 का यह दिन हमेशा के लिए अमर हो गया। मेक्सिको सिटी में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मैच आज भी सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। इसमें अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने हाथ से गोल दागा था। फुटबॉल की दुनिया में इस गोल को ‘हैंड ऑफ गॉड’ कहा जाने लगा।

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अब समय बदल गया है

हालांकि, आज के समय में तकनीक बहुत आगे निकल गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे विवादित फैसले देखने को मिल जाते हैं, जो फुटबॉल फैंस को हैरान कर देते हैं। हालांकि, आज के समय में अच्छी बात यह है कि तमाम तरह के नियम आ गए हैं और दर्जनों कैमरे मैदान को कवर करते हैं, जिससे हर एक चीज पर नजर रहती है। कोई भी गोल हो, कोई भी खिलाड़ी हो, हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, जहां पर कोई भी गलत चाल चलने पर आपको तुरंत सजा मिलती है। येलो कार्ड और रेड कार्ड मैच रेफरी जेब में लेकर घूमते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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