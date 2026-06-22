माराडोना ने की थी 'चीटिंग' या हुआ था 'भगवान का चमत्कार', आज ही के दिन हुआ था ‘हैंड ऑफ गॉड’ गोल
फुटबॉल में 22 जून, 1986 का यह दिन हमेशा के लिए अमर हो गया। मेक्सिको सिटी में इंग्लैंड, अर्जेंटीना के बीच मैच आज भी सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। इसमें अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने हाथ से गोल दागा था।
FIFA World Cup 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, लेकिन आज से ठीक 40 साल पहले यानी 1986 में भी मैक्सिको इस टूर्नामेंट का मेजबान था। उस टूर्नामेंट के एक मैच में आज यानी 22 जून 1986 को ऐसा कुछ हुआ था, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अज्टेका स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 1986 का क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा था। मैच के 51वें मिनट में माराडोना ने अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, लेकिन इंग्लैंड के डिफेंडर ने गेंद को क्लीयर करने के चक्कर में हवा में गोल पोस्ट की तरफ उछाल दिया।
हवा में उड़ती गेंद को पकड़ने के लिए इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन आगे बढ़े, जो कद में माराडोना से काफी लंबे थे। इस दौरान माराडोना ने हवा में कूदते हुए अपने सिर के ठीक बगल से अपना बायां हाथ निकाला और गेंद को पंच करके नेट में डाल दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी तुरंत रेफरी की तरफ चिल्लाने लगे कि यह हैंडबॉल है, लेकिन तब वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीक नहीं होती थी। ट्यूनीशिया के मुख्य रेफरी अली बिन नासिर को लगा कि माराडोना ने गेंद को सिर से मारा है।
अर्जेंटीना ने मैच 2-1 से जीता और मैच खत्म होने के बाद माराडोना ने कहा कि यह गोल थोड़ा माराडोना के सिर से और थोड़ा भगवान के हाथ से (हैंड ऑफ गॉड) हुआ था। इस गोल के ठीक 4 मिनट बाद माराडोना ने इंग्लैंड के 5 डिफेंडरों और गोलकीपर को अकेले छकाते हुए गोल दाग दिया था। फुटबॉल में 22 जून, 1986 का यह दिन हमेशा के लिए अमर हो गया। मेक्सिको सिटी में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मैच आज भी सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। इसमें अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने हाथ से गोल दागा था। फुटबॉल की दुनिया में इस गोल को ‘हैंड ऑफ गॉड’ कहा जाने लगा।
अब समय बदल गया है
हालांकि, आज के समय में तकनीक बहुत आगे निकल गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे विवादित फैसले देखने को मिल जाते हैं, जो फुटबॉल फैंस को हैरान कर देते हैं। हालांकि, आज के समय में अच्छी बात यह है कि तमाम तरह के नियम आ गए हैं और दर्जनों कैमरे मैदान को कवर करते हैं, जिससे हर एक चीज पर नजर रहती है। कोई भी गोल हो, कोई भी खिलाड़ी हो, हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, जहां पर कोई भी गलत चाल चलने पर आपको तुरंत सजा मिलती है। येलो कार्ड और रेड कार्ड मैच रेफरी जेब में लेकर घूमते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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