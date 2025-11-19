Hindustan Hindi News
फुटबॉल विश्व कप 2026 में खेलेगा महज डेढ़ लाख की आबादी वाला देश, कुराकाओ ने रच दिया इतिहास

संक्षेप: कुराकाओ की जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख है लेकिन इसके बावजूद उसने अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाकर नया इतिहास रच दिया। कुराकाओ ने जमैका के साथ गोलरहित ड्रॉ खेलकर पहली बार विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया। 

Wed, 19 Nov 2025 12:17 PMBhasha नई दिल्ली
भारत की जनसंख्या करीब 150 करोड़ है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है, जबकि एक देश भी है, जिसकी जनसंख्या करोड़ तो छोड़िए एक मिलियन भी नहीं है। महज डेढ़ लाख की जनसंख्या वाला कुराकाओ देश अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में खेलेगा। इस तरह कुराकाओ ने एक नया इतिहास लिख दिया है। कुराकाओ अब ऐसा देश बन गया है, जो सबसे कम आबादी वाला देश होगा, फीफा वर्ल्ड कप में खेलेगा।

कुराकाओ ने जमैका के साथ गोलरहित ड्रॉ खेलकर पहली बार विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया। इस तरह से वह फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाने वाला सबसे कम आबादी वाला देश बन गया है। कुराकाओ के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार पिछली जनवरी तक देश की जनसंख्या 156,115 थी। इससे पहले विश्व कप फुटबॉल में जगह बनाने वाला सबसे कम आबादी वाला देश आइसलैंड था। उसने जब 2018 में रूस में खेले गए विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था तब उसकी जनसंख्या लगभग साढ़े 3 लाख थी।

कुराकाओ ने कॉनकाकाफ में शामिल देशों के क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया तथा 12 अंकों के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर रहा। कुराकाओ ने नीदरलैंड के रहने वाले अपने कोच डिक एडवोकाट की अनुपस्थिति के बावजूद यह ऐतिहासिक परिणाम हासिल किया। 78 वर्षीय एडवोकाट को पारिवारिक कारणों से पिछले सप्ताहांत नीदरलैंड लौटना पड़ा था। एडवोकाट तीन बार नीदरलैंड की राष्ट्रीय टीम के कप्तान रहे तथा कुराकाओ में कार्यभार संभालने से पहले वह दक्षिण कोरिया, बेल्जियम और रूस के कोच रहे थे।

