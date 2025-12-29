40 की उम्र और 1000 गोल का जुनून… क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया को बताया अपना अगला ‘महालक्ष्य’
दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर के अंत तक 1,000 गोल करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। पुर्तगाल के इस 40 साल के महान खिलाड़ी को पूरा विश्वास है कि वह इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।
महान फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में वैसे तो लगभग हर एक चीज हासिल कर ली है, लेकिन अब उनका एक नया संकल्प भी सामने आ गया है। अपने करियर के अंत तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक खास लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रोफेशनल फुटबॉल में 1000 गोल करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। पुर्तगाल के इस 40 साल के महान खिलाड़ी को पूरा विश्वास है कि वह इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। उनके नाम शीर्ष स्तर के पेशेवर फुटबॉल में 956 गोल हैं।
रोनाल्डो को रविवार देर रात दुबई में आयोजित ‘ग्लोब सॉकर अवार्ड्स’ समारोह में मध्य पूर्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इस सम्मान को पाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंच से कहा, ‘‘अगर कोई चोट न लगे तो मैं यह आंकड़ा (प्रोफेशनल फुटबॉल में 1000 गोल) जरूर हासिल कर लूंगा।’’ रोनाल्डो ने शनिवार को सऊदी प्रो लीग में अल-नसर के लिए दो गोल करके अपने करियर के कुल गोल की संख्या 956 तक पहुंचा दी। उनके गोलों की संख्या में पुर्तगाल के लिए पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड 143 गोल भी शामिल हैं।
रोनाल्डो अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले विश्व कप में पुर्तगाल की कप्तानी करने वाले हैं। इस विश्व कप के शुरू होते समय उनकी उम्र 41 साल हो जायेगी। रीयल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और युवेंटस जैसी बड़ी टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके इस स्ट्राइकर ने कहा, ‘‘मैं अब भी आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां खेल रहा हूं (मध्य पूर्व में, यूरोप में या कही और)। मुझे हमेशा फुटबॉल खेलना, ट्रॉफी जीतना, गोल करना पसंद है और मैं इसी तरह आगे बढ़ना चाहता हूं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आप जानते हैं मेरा लक्ष्य क्या है। मैं और अधिक ट्रॉफी जीतना चाहता हूं और उस संख्या तक पहुंचना चाहता हूं जिसे आप सभी जानते हैं।’’ रोनाल्डो ने अभी तक विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। ये मलाल उनके जीवन में जरूर होगा, क्योंकि ये सम्मान पाना बहुत बड़ी उपलब्धि करियर की होती है। उन्होंने 2016 में पुर्तगाल के साथ यूरोपीय चैंपियनशिप जीती थी, जो सबसे बड़ा खिताब देश के लिए था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
