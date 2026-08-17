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क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेंगे संन्यास, कहा- शायद यह मेरे करियर का आखिरी साल है

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
रियाद, 17 अगस्त (एपी)
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दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि यह साल शायद उनके करियर का आखिरी साल होगा। अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पक्ष में वे नहीं है। फुटबॉल छोड़ने के बाद उनके पास करने के लिए बहुत से काम हैं।

Cristiano Ronaldo
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (फाइल फोटो)

दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि सऊदी प्रो लीग का यह सत्र संभवतः उनके पेशेवर करियर का आखिरी सत्र होगा।

एक शानदार विरासत छोड़ना चाहते हैं रोनाल्डो

इस 41 वर्षीय खिलाड़ी का सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ अनुबंध अगले साल जून में समाप्त हो रहा है और उन्होंने वोग पत्रिका को बताया है कि एक और अनुबंध की संभावना नहीं है।रोनाल्डो ने कहा, ''शायद यह फुटबॉल में मेरा आखिरी साल है। मैं एक शानदार विरासत छोड़ना चाहता हूं।''

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भविष्य की बना ली है पूरी योजना

अपने करियर में अब तक 976 गोल करने वाले रोनाल्डो ने इसी महीने की शुरुआत में अपनी लंबे समय की साथी जॉर्जीना रोड्रिगेज से शादी की। उन्होंने कहा, ''मैंने अपने भविष्य की पूरी योजना बना ली है। मेरे पास खुद को व्यस्त रखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि सिर्फ एक चीज बताना मुश्किल है। फुटबॉल छोड़ने से बड़ा खालीपन आ सकता है, इसलिए आपको उसकी भरपाई एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीकों से करनी होगी।''

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फीफा विश्व कप नहीं जीत सकी पुर्तगाल

बता दें कि फीफा विश्व कप 2026 में रोनाल्डो की राष्ट्रीय टीम पुर्तगाल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वे एक बार फिर विश्व कप नहीं जीत सके। रोनाल्डो विश्व कप के दौरान जब उनकी टीम बाहर हुई थी तब काफी इमोशनल नजर आए थे। 41 वर्ष के हो चुके रोनाल्डो की पूरी दुनिया में तगड़ी फैन-फॉलोइंग है और दुनिया के अधिकांश लोग चाहते थे कि विश्व का यह महान फुटबॉलर अपने करियर में एक बार फीफा विश्व कप का खिताब जीते। हालांकि, किस्मत ने साथ नहीं दिया, टीम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और पुर्तगाल को एक बार फिर फीफा विश्व कप में निराशा हाथ लगी। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले से ही रोनाल्डो के फैंस के मन में काफी उत्साह था कि आखिरकार हमारा फेवरेट प्लेयर ट्रॉफी जीत लेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

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फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल की टीम 6 जुलाई 2026 को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्पेन से 1-0 से हारकर बाहर हुई। स्पेन की टीम ने ही फीफा विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर किया। इस विश्व कप के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी पर सुरक्षा खतरा भी था। एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि मेस्सी को बम से उड़ाने की धमकी और रोनाल्डो पर भी हमला करने की प्लानिंग आतंकियों ने बनाई थी। हालांकि, सुरक्षा एजसियों ने इसे अच्छे से हैंडल किया और दोनों खिलाड़ी कुशल हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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