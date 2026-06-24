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क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डबल गोल करके तोड़ा मेसी का रिकॉर्ड, पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को बुरी तरह हराया

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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FIFA World Cup 2026 के अपने पहले मैच में फ्लॉप रहने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डबल गोल करके अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को बुरी तरह हराया है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डबल गोल करके तोड़ा मेसी का रिकॉर्ड, पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को बुरी तरह हराया

FIFA World Cup 2026 में मंगलवार 23 जून की रात पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए शानदार रहे। पहले मैच में फ्लॉप रहने वाले रोनाल्डो ने अगले ही मैच में दिखा दिया कि वे ऐसे ही गॉट यानी गेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर नहीं हैं। इस महान फुटबॉलर ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में डबल गोल करके एक नया इतिहास लिख दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक फीफा वर्ल्ड कप मैच में मल्टी गोल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं और लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

पुर्तगाल ने ग्रुप के के मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो गोल दागे। ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दर्शकों के मुंह से सिर्फ रोनाल्डो-रोनाल्डो की धुन सुनाई दी। रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पुर्तगाल को बड़ी जीत मिली। नूनो मेनडेस और राफेल लीओ भी स्कोरिंग शीट पर थे। एक ओन गोल भी हुआ, जिसमें उज्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:मेसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा WC में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने

ESPN इनसाइट्स के X हैंडल के अनुसार, 41 साल और 138 दिन की उम्र में रोनाल्डो FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में एक मैच में एक से ज्यादा गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने लियोनेल मेसी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, जो अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी ने सोमवार 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल करके बनाया था। 38 साल और 363 दिन की उम्र में मेसी ने दो गोल दागे थे। इतना ही नहीं, रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में कम से कम एक गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेए। उनसे आगे रोजर मिल्ला हैं, जिन्होंने 42 साल और 39 दिनों की उम्र में गोल दागा हुआ है।

रोनाल्डो ने रचा इतिहास

खास बात यह है कि रोनाल्डो FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में पुर्तगाल के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, जिससे उनके गोलों की संख्या फीफा वर्ल्ड कप में 10 हो गई है। उन्होंने महान फॉरवर्ड यूसेबियो को पीछे छोड़ दिया है, जिनके 9 वर्ल्ड कप गोल हैं, जबकि पॉलेटा चार गोल के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। 41 साल और 138 दिन की उम्र में, रोनाल्डो FIFA वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने। खास बात यह है कि 2006 में ईरान के खिलाफ उन्होंने गोल किया था और तब वह 21 साल के थे। वह अपने देश के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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