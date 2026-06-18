क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में ही रचा इतिहास, तोड़ा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मैदान पर उतरते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। वह FIFA वर्ल्ड कप में सबसे उम्रदराज आउटफील्ड स्टार्टर बने गए हैं।

पुर्तगाल के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अच्छा नहीं रहा। डीआर कोंगो के खिलाफ हुए पहले मुकाबले में उन्हें 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा। पुर्तगाल के लिए यह शुरुआत खराब इसलिए मानी जा रही है क्योंकि डीआर कोंगो 1974 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। हालांकि इसके बावजूद पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतिहास रचने में कामयाब रहे। डीआर कोंगो के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर उतरते ही उन्होंने बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में DR कांगो के खिलाफ अपनी टीम के मैच के दौरान, 41 साल और 132 दिन की उम्र में टूर्नामेंट के इतिहास में मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बनकर एक नया FIFA वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे पहले ये रिकॉर्ड कनाडा के अतीबा हचिंसन के नाम था। उन्होंने 2022 के एडिशन के दौरान क्रोएशिया के खिलाफ 39 साल और 296 दिनों की उम्र में विश्व कप मैच शुरू किया था।

पुर्तगाल के इस फॉरवर्ड ने यह उपलब्धि हासिल की क्योंकि उन्हें डीआर कांगो के खिलाफ शुरुआती प्लेइंग XI में शामिल किया गया था, जिससे उनकी उल्लेखनीय दीर्घायु और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के उच्चतम स्तर पर निरंतर उपस्थिति का विस्तार हुआ।

रोनाल्डो का 6 फीफा वर्ल्ड कप रोनाल्डो इसके अलावा 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीन का लियोनेल मेस्सी ने इससे पहले यह उपलब्धि इसी वर्ल्ड कप में हासिल की थी।

रोनाल्डो ने पहली बार जर्मनी में 2006 विश्व कप में भाग लिया, इसके बाद 2010 (दक्षिण अफ्रीका), 2014 (ब्राजील), 2018 (रूस), 2022 (कतर), और 2026 (उत्तरी अमेरिका) में लगातार संस्करणों में भाग लिया।

कैसा रहा पुर्तगाल VS डीआर कोंगो मैच? पुर्तगाल के लिए फीफा विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलना मुश्किल रहा, जिसमें अनुभवी स्ट्राइकर पूरे मुकाबले में प्रभाव छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। ईएसपीएन एफसी के एक्स हैंडल के मुताबिक, रोनाल्डो ने 25 टच के साथ मैच समाप्त किया, जिसमें टारगेट को हिट किए बिना तीन शॉट लगाने का प्रयास किया और सिर्फ एक द्वंद्व में जीत हासिल की, जिससे यह रेखांकित हुआ कि डीआर कांगो की रक्षा ने उन्हें कितने प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया था।