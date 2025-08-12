Cristiano Ronaldo gets engaged to Georgina Rodriguez after 8 years of dating flaunts solitaire ring on Instagram क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 8 साल की डेटिंग के बाद की सगाई, गर्लफ्रेंड जॉर्जीना ने दिखाई हीरे जड़ी अंगूठी, Football Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़फुटबॉलCristiano Ronaldo gets engaged to Georgina Rodriguez after 8 years of dating flaunts solitaire ring on Instagram

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 8 साल की डेटिंग के बाद की सगाई, गर्लफ्रेंड जॉर्जीना ने दिखाई हीरे जड़ी अंगूठी

महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 8 साल डेटिंग के बाद अपनी गर्लफ्रेंड और पार्टनर जॉर्जीना रोड्रिगेज से सगाई की है। जॉर्जीना ने सॉलिटेयर रिंग इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें उनका और रोनाल्डो का हाथ दिख रहा है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 06:24 AM
share Share
Follow Us on
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 8 साल की डेटिंग के बाद की सगाई, गर्लफ्रेंड जॉर्जीना ने दिखाई हीरे जड़ी अंगूठी

महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आखिरकार सगाई कर ही ली। गर्लफ्रेंड और पार्टनर जॉर्जीना रोड्रिगेज के साथ उन्होंने सगाई की है। जॉर्जीना ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। करीब 8 साल से दोनों एकदूसरे को डेट कर रहे हैं। यहां तक कि दोनों के बच्चे भी हैं, लेकिन कभी दोनों की सगाई या शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जीना के साथ आधिकारिक तौर पर सगाई की है। यह कपल पिछले आठ सालों से रिलेशन में है और अब साथ मिलकर एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार है।

रोड्रिगेज ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अपने फैंस को यह खुशखबरी इंस्टाग्राम पर अपनी हीरे की अंगूठी दिखाते हुए साझा की। मॉडल-इन्फ्लुएंसर ने अपने हाथ में रिंग पहनी हुई तस्वीर शेयर की है, जिसमें लिखा है कि वह इस जन्म ही नहीं, बल्कि अगले सभी जन्मों में उनसे प्यार करेंगी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हां, मैं करती हूं। इस जीवन में और अपने सभी जन्मों में।" ये तस्वीर उन्होंने रियाद से पोस्ट की है। रोनाल्डो और रोड्रिगेज पहली बार 2016 में मिले थे। इसके बाद से वे डेटिंग कर रहे हैं और दोनों के चार बच्चे भी हैं। अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं।

पुर्तगाल के मूल निवासी और उनकी प्रेमिका लगभग एक दशक से साथ हैं। मॉडल-इंटरनेट स्टार अक्सर मीडिया पोर्टल्स से बातचीत में रोनाल्डो के बारे में खुलकर बात करती रही हैं। इससे पहले वोग अरेबिया से बातचीत में जॉर्जीना ने खुलासा किया था, "ऐसा लगा जैसे हम एक-दूसरे को जिंदगी भर से जानते हों। यह पहली नजर का प्यार था।" रोड्रिगेज की रोनाल्डो से पहली मुलाकात एक गुच्ची के स्टोर में हुई थी, जहां वह सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करती थीं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से रोड्रिगेज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर के प्रति बेहद सहायक रही हैं।

Cristiano Ronaldo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।