40 की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया $1.4 बिलियन का साम्राज्य, बने दुनिया के पहले फुटबॉलर

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलियनेयर का दर्जा पाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं, जिसके अनुसार पुर्तगाल के इस महान खिलाड़ी की कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर आंकी गई है।

महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 40 की उम्र में आकर एक नया इतिहास लिख दिया है। खेल के मैदान से दूर वह पैसों की दुनिया में फुटबॉलर के तौर पर बेताज बादशाह बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलियनेयर का दर्जा पाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुर्तगाल के इस महान खिलाड़ी की कुल संपत्ति अब 1.4 बिलियन डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में ₹12,352 करोड़ रुपये बैठती है।

40 वर्षीय स्ट्राइकर की फाइनेंशियल ग्रोथ जून में सऊदी अरब की टीम अल-नासर के साथ कथित तौर पर 400 मिलियन डॉलर से अधिक के नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रोनाल्डो ने 2002 और 2023 के बीच वेतन के रूप में 550 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जिसके अतिरिक्त नाइकी के साथ एक दशक लंबा लगभग 18 मिलियन डॉलर का वार्षिक अनुबंध और अरमानी, कैस्ट्रॉल और कई अन्य कंपनियों के साथ आकर्षक विज्ञापनों ने उनकी संपत्ति में 175 मिलियन डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी की।

2023 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से अल-नासर में जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनका वार्षिक वेतन 177 मिलियन पाउंड (237.52 मिलियन डॉलर) है, साथ ही बोनस और अपने सऊदी अरब क्लब में कथित तौर पर 15% हिस्सेदारी भी है। अर्जेंटीना और इंटर मियामी के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी ने अपने करियर के दौरान प्री-टैक्स सैलरी के रूप में 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए हैं।