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क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने FIFA World Cup में बनाया वो जादुई रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना है लगभग नामुमिन

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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FIFA World Cup 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू मंगलवार को सिर चढ़कर बोला। पुर्तगाल के इस 41 वर्षीय खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन उज्बेकिस्तान के खिलाफ किया। दो गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागे।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने FIFA World Cup में बनाया वो जादुई रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना है लगभग नामुमिन

FIFA World Cup 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू मंगलवार 23 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सिर चढ़कर बोला। पुर्तगाल के इस 41 वर्षीय खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन उज्बेकिस्तान के खिलाफ किया। एक नहीं, बल्कि दो गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागे और वह दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए, जिन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि छह विश्व कप में कम से कम एक गोल दागा है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ल्ड कप में किसी खिलाड़ी को कम से कम एक-एक गोल करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पैरों का कमाल एक बार फिर दिखाया और ह्यूस्टन में खचाखच भरे स्टेडियम में फैंस को दिन बनाया।

पुर्तगाल की फुटबॉल टीम ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से बुरी तरह हराकर मौजूदा विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। टीम ग्रुप के की अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। पिछले मैच में बुरी तरह से फेल रहने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वे किस मिट्टी के बने हैं। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच के छठे मिनट में गोल करके अपने और अपनी टीम के प्रशंसकों को जोश से भर दिया। उन्होंने कांसेलो की ओर से बॉक्स में दिए गए बेहतरीन क्रॉस पर दाहिने पैर से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया।

ये भी पढ़ें:रोनाल्डो ने डबल गोल करके तोड़ा मेसी का रिकॉर्ड, पुर्तगाल ने हासिल की बड़ी जीत

रोनाल्डो ने दूसरा गोल मैच के 39वें मिनट में किया। नूनो मेंडिस ने 17 वें मिनट में फ्री किक और 87वें मिनट में राफेल ने गोल किया। अब्दुकोदिर खुसानोव ने 60वें मिनट में आत्मघाती गोल अपनी टीम के लिए किया। इस तरह पुर्तगाल की जीत का अंतर 5-0 था। पुर्तगाल का पहला मैच इस टूर्नामेंट में कांगो डीआर के खिलाफ था, जो एक-एक की बराबरी पर खत्म हुआ था। उस मैच के बाद लग रहा था कि टीम और टीम के खिलाड़ी फॉर्म में नहीं हैं। रोनाल्डो भी एक भी मौका अपनी टीम के लिए नहीं बना पाए थे, लेकिन अगले ही मैच में तूफानी खेल पुर्तगाल की टीम ने कर दिखाया और बड़ी जीत के साथ अंकतालिका में भी शीर्ष स्थान हासिल किया।

रोनाल्डो ने रचा एक और इतिहास

आपको बता दें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने एक मैच में दो या इससे ज्यादा गोल दागे हैं। इस मामले में उन्होंने अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा वह फीफा वर्ल्ड कप में कम से कम एक गोल करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। उनसे आगे रोजर मिल्ला का नाम है, जिनकी उम्र आखिरी गोल करने के समय 42 साल और 39 दिन थी। वहीं, क्रिस्टियानो ने 41 साल और 138 दिनों की उम्र में गोल दागा है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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