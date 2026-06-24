क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने FIFA World Cup में बनाया वो जादुई रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना है लगभग नामुमिन
FIFA World Cup 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू मंगलवार को सिर चढ़कर बोला। पुर्तगाल के इस 41 वर्षीय खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन उज्बेकिस्तान के खिलाफ किया। दो गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागे।
FIFA World Cup 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू मंगलवार 23 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सिर चढ़कर बोला। पुर्तगाल के इस 41 वर्षीय खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन उज्बेकिस्तान के खिलाफ किया। एक नहीं, बल्कि दो गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागे और वह दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए, जिन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि छह विश्व कप में कम से कम एक गोल दागा है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ल्ड कप में किसी खिलाड़ी को कम से कम एक-एक गोल करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पैरों का कमाल एक बार फिर दिखाया और ह्यूस्टन में खचाखच भरे स्टेडियम में फैंस को दिन बनाया।
पुर्तगाल की फुटबॉल टीम ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से बुरी तरह हराकर मौजूदा विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। टीम ग्रुप के की अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। पिछले मैच में बुरी तरह से फेल रहने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वे किस मिट्टी के बने हैं। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच के छठे मिनट में गोल करके अपने और अपनी टीम के प्रशंसकों को जोश से भर दिया। उन्होंने कांसेलो की ओर से बॉक्स में दिए गए बेहतरीन क्रॉस पर दाहिने पैर से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया।
रोनाल्डो ने दूसरा गोल मैच के 39वें मिनट में किया। नूनो मेंडिस ने 17 वें मिनट में फ्री किक और 87वें मिनट में राफेल ने गोल किया। अब्दुकोदिर खुसानोव ने 60वें मिनट में आत्मघाती गोल अपनी टीम के लिए किया। इस तरह पुर्तगाल की जीत का अंतर 5-0 था। पुर्तगाल का पहला मैच इस टूर्नामेंट में कांगो डीआर के खिलाफ था, जो एक-एक की बराबरी पर खत्म हुआ था। उस मैच के बाद लग रहा था कि टीम और टीम के खिलाड़ी फॉर्म में नहीं हैं। रोनाल्डो भी एक भी मौका अपनी टीम के लिए नहीं बना पाए थे, लेकिन अगले ही मैच में तूफानी खेल पुर्तगाल की टीम ने कर दिखाया और बड़ी जीत के साथ अंकतालिका में भी शीर्ष स्थान हासिल किया।
रोनाल्डो ने रचा एक और इतिहास
आपको बता दें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने एक मैच में दो या इससे ज्यादा गोल दागे हैं। इस मामले में उन्होंने अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा वह फीफा वर्ल्ड कप में कम से कम एक गोल करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। उनसे आगे रोजर मिल्ला का नाम है, जिनकी उम्र आखिरी गोल करने के समय 42 साल और 39 दिन थी। वहीं, क्रिस्टियानो ने 41 साल और 138 दिनों की उम्र में गोल दागा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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