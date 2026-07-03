लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के कौशल से होगा केप वर्दे के साहस का सामना, एक टीम हो जागी बाहर
FIFA World Cup 2026 में केप वर्दे ने कमाल का खेल ग्रुप फेज में दिखाया था, लेकिन अब उनके साहस का सामना लियोनेल मेसी और उनकी धाकड़ टीम अर्जेंटीना से होगा। राउंड 32 का ये मैच बेहद खास होगा।
अर्जेंटीना के पास विश्व कप खिताब हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी है, फुटबॉल का समृद्ध इतिहास है और सितारों से भरी टीम भी है, लेकिन केप वर्दे के पास इनमें से कुछ नहीं है। मगर उनके पास साहस है, जिसके दम पर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड 32 के लिए क्वालीफाई किया है, जो कि नॉकआउट राउंड है। केप वर्दे के साहस का सामना मेसी और उनकी टीम अर्जेंटीना से होगा।
विश्व कप में अंतिम 32 के इस बेमेल मुकाबले में हार्ड रॉक स्टेडियम पर गत चैम्पियन अर्जेंटीना एक ऐसी टीम से भिड़ेगी, जिसके पास खोने के लिये कुछ नहीं है। उसे अपेक्षाओं के बोझ से भी नहीं जूझना है। केप वर्दे के बैकअप डिफेंडर लानिक दोस सांतोस तावारेस ने कहा, ''मुझे लगता है कि हम यहां कमाल कर सकते हैं।''
अगर केप वर्दे जीत जाता है तो यह फुटबॉल ही नहीं, बल्कि खेल के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर में से एक होगा। इससे पहले मॉस्को ओलंपिक 1980 में ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला था जब अमेरिका की युवा आइस हॉकी टीम ने अपराजेय मानी जा रही सोवियत संघ की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था।
जब टूर्नामेंट के ड्रॉ निकाले गए थे तो अर्जेंटीना को इस दौर में स्पेन या उरूग्वे से भिड़ने की उम्मीद थी। ग्रुप जे में शीर्ष पर रही तीन बार की चैम्पियन अर्जेंटीना ग्रुप एच की उपविजेता से भिड़ने वाली थी जो स्पेन या उरूग्वे हो सकते थे, लेकिन फिर आया केप वर्दे। पांच लाख की आबादी वाला छोटा सा देश जिसके 40 बरस के गोलकीपर वोजिन्हा ने कमाल कर दिया। उनकी मां को ग्रुप चरण के मैच देखने अमेरिका का वीजा लेने के लिये काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस टीम ने स्पेन जैसे दिग्गज को ड्रॉ पर रोककर सनसनी फैला दी।
हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला- केप वर्दे के कोच
2010 चैम्पियन स्पेन नॉकआउट में पहुंचा, लेकिन दो बार का चैम्पियन उरूग्वे नहीं। केप वर्दे को मेसी की अर्जेंटीना से खेलने का मौका मिला। केप वर्दे के कोच बुबिस्ता ने कहा ,''हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला। हम इसका पूरा मजा लेंगे।हम तुक्के में यहां तक नहीं पहुंचे हैं बल्कि अच्छा खेलकर आये हैं।हम दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि केप वर्दे के फुटबॉल में कितना दम है।'' केप वर्दे ने एक भी मैच नहीं जीता है और तीन ड्रॉ के दम पर यहां तक पहुंची है। वहीं अर्जेंटीना ने तीनों मैच जीते हैं और तीनों में मेसी ने गोल दागे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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