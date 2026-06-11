फुटबॉल विश्व कप: एशिया की टीम है ऑस्ट्रेलिया, यकीन नहीं है तो इसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए
भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया एशिया का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक अलग महाद्वीप है, जिसे ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में कहानी थोड़ी अलग है।
FIFA World Cup 2026 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी खेलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक रूप से ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि फुटबॉल के खेल में ऑस्ट्रेलिया को एशिया का हिस्सा माना जाता है। जी हां, यह साल दो साल से नहीं, बल्कि करीब दो शतक से ऐसा है। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया के होने के बावजूद फुटबॉल की दुनिया में कहानी थोड़ी अलग पाई जाती है, जहां ऑस्ट्रेलिया एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी का हिस्सा है।
दरअसल, बात साल 2006 से शुरू होती है, जब ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू महाद्वीप ओशिनिया फुटबॉल परिसंघ यानी ओएफसी के तहत खेलता था और उसी परिसंघ का हिस्सा था, लेकिन फिर उन्होंने दो मुख्य कारणों की वजह से एशिया फुटबॉल कनफेडरेशन को चुनने का फैसला किया।
पहला कारणः कड़े मुकाबले की कमी
ऑस्ट्रेलिया ने ओशिनिया को छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि उनके सामने कोई मजबूत टीम नहीं थी। न्यूजीलैंड की एक टीम दमदार थी, लेकिन इसके अलावा कोई अच्छा प्रतिद्वंदी उन्हें नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया की टीम अक्सर 10-0 या 22-0 जैसे बड़े अंतर से मैच जीत जाती थी। ऐसे में उनकी टीम का खेल सुधर नहीं पा रहा था। ऐसे में उन्होंने एएफसी का रुख किया।
दूसरा कारण: विश्व कप में डायरेक्ट एंट्री
पहले ओशिनिया की विजेता टीम को फीफा वर्ल्ड कप के लिए सीधे जगह नहीं मिल पाती थी। उन्हें मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने के लिए दक्षिण अमेरिकी या एशियाई देशों के साथ 'प्ले-ऑफ' मैच खेलना पड़ता था। उन मैचों में ऑस्ट्रेलिया को अक्सर हार मिलती थी, क्योंकि जिन टीमों के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ओशिनिया में खेलती थी, वह कमजोर टीमें थीं।
ऑस्ट्रेलिया को एशिया में आने से क्या फायदा हुआ?
2006 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ में शामिल होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया को फायदा यह हुआ है कि उन्हें जापान, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों के साथ खेलने का मौका मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का फुटबॉल स्तर सुधरा और वे तब से हर फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालीफाई करते आ रहे हैं। 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम फुटबॉल विश्व कप का हिस्सा है, जो ग्रुप डी में मेजबान यूएसए, पैराग्वे और तुर्किए के साथ शामिल है। इस बात को अगर आसान शब्दों में कहें तो नक्शे पर ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, लेकिन फुटबॉल के मैदान पर वह एक एशियाई टीम के रूप में खेलता है। हालांकि, अभी तक फुटबॉल विश्व कप इस टीम ने नहीं जीता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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