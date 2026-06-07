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FIFA World Cup 2026 शुरू होने से पहले अर्जेंटीना को लगा बड़ा झटका, डिफेंडर हुआ टूर्नामेंट से बाहर

Vikash Gaur Reuters, टेक्सास
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अर्जेंटीना के डिफेंडर लियोनार्डो बालेरडी पिंडली में चोट के कारण FIFA वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे, टीम ने शनिवार रात टेक्सास के कॉलेज स्टेशन में होंडुरास के खिलाफ होने वाले फ्रेंडली मैच से पहले यह घोषणा की।

FIFA World Cup 2026 शुरू होने से पहले अर्जेंटीना को लगा बड़ा झटका, डिफेंडर हुआ टूर्नामेंट से बाहर

FIFA World Cup 2026 से ठीक पहले अर्जेंटीना को एक बड़ा झटका लगा है। अर्जेंटीना के डिफेंडर लियानार्डो बालेरडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली में चोट की वजह से बालेरडी फुटबॉल विश्व कप में नहीं खेल पाएंगे। टीम ने शनिवार की रात को टेक्सास के कॉलेज स्टेशन में होंडुरास के खिलाफ फ्रेंडली मैच के दौरान इस बात की घोषणा की है। उनको फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने का मौका मिलने वाला था, लेकिन चोट ने उनके सपने को तोड़ दिया है।

अर्जेंटीना के ऑफिशियल X अकाउंट ने डिफेंडर लियानार्डो बालेरडी को लेकर एक पोस्ट में शेयर किया है, जिसमें लिखा है, "डिफेंडर लियोनार्डो बालेरडी के दाहिने पैर के सोलस में मसल इंजरी हो गई है और वह वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हिम्मत रखो, मज़बूत रहो, और जल्दी ठीक हो जाओ, फ्लैको!"

11 मैच अर्जेंटीना के लिए खेल चुके हैं बालेरडी

27 साल के बालेरडी ने 2019 में सीनियर नेशनल टीम में डेब्यू करने के बाद से अर्जेंटीना के लिए कुल 11 मैच खेले हैं। 7 साल पहले डेब्यू करने के बावजूद उन्होंने कभी वर्ल्ड कप में नहीं खेला है, लेकिन इस साइकिल के क्वालिफिकेशन प्रोसेस के दौरान सात बार (तीन बार स्टार्ट) वे खेल चुके हैं। बालेरडी के पास पहली बार मुख्य विश्व कप के मैच में खेलने का मौका था, लेकिन टूर्नामेंट से ठीक पहले वह चोटिल होकर बाहर हो गए।

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घरेलू स्तर पर मार्सिले के कप्तान के तौर लियानार्डो खेले हैं। सेंटर बैक एक ऐसे सीजन से आ रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी कॉम्पिटिशन में 36 मैच खेले थे। 2020 में क्लब को लोन पर दिए जाने और 2021 में परमानेंट तौर पर शामिल होने के बाद से उन्होंने मार्सिले के लिए 153 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने चार गोल किए हैं।

फुटबॉल विश्व कप 2026 में ग्रुप जे में है अर्जेंटीना की टीम

अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनेल स्कालोनी, अर्जेंटीना के 26 लोगों के रोस्टर में बालेरडी की जगह ले सकेंगे। टीम 16 जून को कैनसस सिटी में अल्जीरिया के खिलाफ ग्रुप जे प्ले में अपना 2022 वर्ल्ड कप डिफेंस शुरू करेगी, जहां टीम ने अपना बेस कैंप बनाया है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना के साथ अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन की टीम है। अर्जेंटीना के इस ग्रुप को देखें तो टीम आसानी से राउंडर 32 में जाने वाली है। 17 जून को अल्जीरिया के खिलाफ मैच के बाद 22 जून को अर्जेंटीना की टीम ऑस्ट्रिया से भिड़ेगी, जबकि जॉर्डन के खिलाफ 28 जून को अर्जेंटीना को भिड़ना है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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