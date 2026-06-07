FIFA World Cup 2026 शुरू होने से पहले अर्जेंटीना को लगा बड़ा झटका, डिफेंडर हुआ टूर्नामेंट से बाहर
अर्जेंटीना के डिफेंडर लियोनार्डो बालेरडी पिंडली में चोट के कारण FIFA वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे, टीम ने शनिवार रात टेक्सास के कॉलेज स्टेशन में होंडुरास के खिलाफ होने वाले फ्रेंडली मैच से पहले यह घोषणा की।
FIFA World Cup 2026 से ठीक पहले अर्जेंटीना को एक बड़ा झटका लगा है। अर्जेंटीना के डिफेंडर लियानार्डो बालेरडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली में चोट की वजह से बालेरडी फुटबॉल विश्व कप में नहीं खेल पाएंगे। टीम ने शनिवार की रात को टेक्सास के कॉलेज स्टेशन में होंडुरास के खिलाफ फ्रेंडली मैच के दौरान इस बात की घोषणा की है। उनको फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने का मौका मिलने वाला था, लेकिन चोट ने उनके सपने को तोड़ दिया है।
अर्जेंटीना के ऑफिशियल X अकाउंट ने डिफेंडर लियानार्डो बालेरडी को लेकर एक पोस्ट में शेयर किया है, जिसमें लिखा है, "डिफेंडर लियोनार्डो बालेरडी के दाहिने पैर के सोलस में मसल इंजरी हो गई है और वह वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हिम्मत रखो, मज़बूत रहो, और जल्दी ठीक हो जाओ, फ्लैको!"
11 मैच अर्जेंटीना के लिए खेल चुके हैं बालेरडी
27 साल के बालेरडी ने 2019 में सीनियर नेशनल टीम में डेब्यू करने के बाद से अर्जेंटीना के लिए कुल 11 मैच खेले हैं। 7 साल पहले डेब्यू करने के बावजूद उन्होंने कभी वर्ल्ड कप में नहीं खेला है, लेकिन इस साइकिल के क्वालिफिकेशन प्रोसेस के दौरान सात बार (तीन बार स्टार्ट) वे खेल चुके हैं। बालेरडी के पास पहली बार मुख्य विश्व कप के मैच में खेलने का मौका था, लेकिन टूर्नामेंट से ठीक पहले वह चोटिल होकर बाहर हो गए।
घरेलू स्तर पर मार्सिले के कप्तान के तौर लियानार्डो खेले हैं। सेंटर बैक एक ऐसे सीजन से आ रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी कॉम्पिटिशन में 36 मैच खेले थे। 2020 में क्लब को लोन पर दिए जाने और 2021 में परमानेंट तौर पर शामिल होने के बाद से उन्होंने मार्सिले के लिए 153 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने चार गोल किए हैं।
फुटबॉल विश्व कप 2026 में ग्रुप जे में है अर्जेंटीना की टीम
अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनेल स्कालोनी, अर्जेंटीना के 26 लोगों के रोस्टर में बालेरडी की जगह ले सकेंगे। टीम 16 जून को कैनसस सिटी में अल्जीरिया के खिलाफ ग्रुप जे प्ले में अपना 2022 वर्ल्ड कप डिफेंस शुरू करेगी, जहां टीम ने अपना बेस कैंप बनाया है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना के साथ अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन की टीम है। अर्जेंटीना के इस ग्रुप को देखें तो टीम आसानी से राउंडर 32 में जाने वाली है। 17 जून को अल्जीरिया के खिलाफ मैच के बाद 22 जून को अर्जेंटीना की टीम ऑस्ट्रिया से भिड़ेगी, जबकि जॉर्डन के खिलाफ 28 जून को अर्जेंटीना को भिड़ना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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